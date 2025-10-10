Avstrijski kancler: Če bo Izrael izključen, Evrovizije na Dunaju ne bo

Piše: C. R.

Tekmovanje za pesem Evrovizije, ki bi ga maja prihodnje leto morala gostiti Avstrija, je postalo vroča politična tema. Avstrijski kancler Christian Stocker in generalni sekretar ÖVP Alexander Pröll po poročanju portala oe24 pritiskata na ORF in mesto Dunaj, naj ne gostita dogodka, če bo Izrael izključen.

Kot je znano, je več držav – Španija, Nizozemska, Islandija, Irska in tudi Slovenija – napovedalo, da na Evroviziji 2026 ne bodo sodelovale, če bo sodeloval Izrael, saj naj to zaradi dogajanja v Gazi ne bi bilo primerno. Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je napovedala, da bo v prvi polovici novembra izvedla glasovanje članic o nastopu Izraela, končna odločitev pa bo sprejeta decembra na skupščini EBU-ja.

Avstrija oz. Dunaj se zavzema za to, da Izrael na tekmovanju nastopi, kot nastopa že vse od leta 1973. Že pred nekaj tedni je avstrijska zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger države, ki grozijo z bojkotom, pozvala, naj si premislijo; da bi bila izključitev Izraela napaka, je izjavil tudi dunajski župan Michael Ludwig. Zdaj pa se je oglasil tudi avstrijski kancler Christian Stocker, ki po poročanju portala oe24 skupaj z generalnim sekretarjem vladajoče Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Alexandrom Pröllom stoji na stališču, da v primeru izključitve Izraela tekmovanja v Avstriji preprosto ne bo. Če bi do tega res prišlo, ORF-u grozi do 40 milijonov evrov kazni, Evrovizijo pa bi organiziral britanski BBC. A po vsej verjetnosti se to ne bo zgodilo, saj bi na glasovanju za izključitev Izraela morala glasovati večina članic EBU-ja.