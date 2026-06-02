Dogovor dosežen: nezakoniti migranti se morajo zdaj vrniti

Piše: C. R.

Evropa je naredila pomemben korak k ponovni vzpostavitvi nadzora nad migracijami, saj so se Parlament in države članice dogovorili o novi uredbi o vračanju.

»Predolgo je imela Evropa sistem, v katerem so bile odredbe o vrnitvi rutinsko prezrte,« je dejal poslanec Evropskega parlamenta François-Xavier Bellamy, pogajalec skupine EPP za to zadevo.

»Bodimo jasni: štirje od petih državljanov držav zunaj EU, ki so prejeli uradno odločbo o vrnitvi od države članice, ne odidejo. To ni delujoč sistem. To je neuspeh. Danes to stanje odpravljamo z omogočanjem vračanja, podaljševanjem obdobij pridržanja, odpravo samodejnega suspenzivnega učinka pritožb in zagotavljanjem pravnega okvira za centre za vračanje v tretjih državah. To ni le še en zakonodajni akt, temveč pogoj za ponovno vzpostavitev nadzora nad migracijsko politiko v Evropi,« je dodal Bellamy.

Nova uredba nadomešča zastarelo direktivo o vračanju iz leta 2008 in državam članicam daje močnejša orodja za izvrševanje odločb o vrnitvi, vključno z novo evropsko odredbo o vrnitvi, ki bo olajšala vzajemno priznavanje in izvrševanje vračanja po vsej Evropi. Sporazum krepi obveznosti in povečuje posledice za nesodelovanje, uvaja posebne ukrepe za posameznike, ki predstavljajo varnostno tveganje, zmanjšuje tveganje pobega in zagotavlja, da je zunanja razsežnost politike vračanja sestavni del celovitega pristopa k migracijam, pri čemer kot vzvod uporablja vse ustrezne politike in orodja EU, vključno z vizumsko politiko, trgovino ali razvojem.

»Evropa je leta pošiljala najslabše možno sporočilo: tudi če ne bi imeli pravice do bivanja, je velika verjetnost, da se ne bo zgodilo nič,« je dodal Bellamy. »Ta doba se končuje. Če nimate pravice do bivanja v Evropi, boste morali oditi.«

»EPP je obljubila, da bo ponovno vzpostavila nadzor nad migracijami. Danes uvajamo konkretna pravila z resničnimi posledicami. S tem novim zakonom dopolnjujemo zadnji steber migracijskega pakta in državam članicam dajemo orodja za izvrševanje naših migracijskih zakonov. Migracijski sistem brez učinkovitega vračanja je sistem brez verodostojnosti,« je dejal poslanec Evropskega parlamenta Tomas Tobé, podpredsednik skupine EPP in glavni pogajalec Evropskega parlamenta o migracijskem paktu.

Sporazum bo zdaj uradno odobren s strani Evropskega parlamenta in držav članic EU.

Vir: https://www.eppgroup.eu/newsroom/deal-reached-illegal-migrants-must-now-return