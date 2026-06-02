Ruski vojaški stroj je podivjal: v obsežnih ruskih napadih na Ukrajino najmanj enajst mrtvih

V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj enajst ljudi, od tega sedem v Dnipru in štirje v Kijevu. Več deset jih je bilo tudi ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusija trdi, da so bile njene tarče povezane z vojaško industrijo.

V Kijevu, ki je bil po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti dve stanovanjski stolpnici in kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami.

Doslej so po napadih na več četrti mesta našteli štiri smrtne žrtve, še najmanj 65 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije otroci.

Po navedbah prič je odjeknilo več kot deset glasnih eksplozij, nad mestom pa se po napadih vije dim. Prebivalci so se množično zatekli v zaklonišča.

Sedem ljudi je bilo ubitih, še najmanj 35 pa ranjenih tudi v Dnipru na vzhodu države.

O petnajstih ranjenih po zračnih alarmih, ki so se oglasili po večjem delu Ukrajine, poročajo tudi iz Harkova. Nad mesto je po besedah župana Igorja Terehova priletelo 15 dronov in dve raketi.

V Zaporožju je bilo tarča napada industrijsko poslopje.

Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija nad Ukrajino ponoči izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov in na desetine raket, tudi balistične. Ukrajinskim silam je uspelo sestreliti 602 drona in 40 raket.

Napadi kažejo, da predsedniku Vladimirju Putinu v večletni agresiji proti Ukrajini zmanjkuje vojaških možnosti, je ocenil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

“Putin je vojni zločinec in zguba, ki nima drugih adutov razen terorja. Moskva izgublja na bojišču. Nobeno število raket tega ne more spremeniti,” je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Sibiha.

Ruska vojska je medtem potrdila, da je izvedla obsežen napad na Ukrajino, pri čemer je uporabila tudi hiperzvočne rakete, a zatrdila, da je ciljala lokacije vojaško-industrijskega kompleksa po vsej državi.

“Obsežen napad” z “visoko natančnim orožjem” je bil usmerjen na cilje v prestolnici Kijevu, pa tudi v regijah Zaporožje, Harkov in Dnipropetrovsk, kot tudi na energetsko in prometno infrastrukturo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi.

Moskva je prejšnji teden Ukrajino posvarila pred sistematičnimi napadi v odgovor na napad z dronom, v katerem je bilo minuli mesec v regiji Lugansk na vzhodu, ki jo zaseda Rusija, v študentskem domu ubitih 21 ljudi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek zvečer ponovil zadnje dni že večkrat izrečeno svarilo pred možnostjo obsežnega napada ruske vojske in prebivalce pozval, naj bodo še posebej pozorni na alarme, ki opozarjajo na napade.

Moskva, ki Ukrajino bombardira skoraj vsak noč, je v zadnjih mesecih okrepila tudi napade podnevi. Na okrepljeno obstreljevanje se je Kijev odzval s povečanjem števila lastnih napadov, tudi v notranjosti Rusije.

Iz Rusije danes po napadu z dronom poročajo o požaru v naftni rafineriji Ilski v Krasnodarju.

Že v ponedeljek pa je po ukrajinskem napadu z dronom v kurski regiji blizu meje z Ukrajino umrla ena oseba, je povedal tamkajšnji guverner Aleksander Kinštejn.