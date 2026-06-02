»Novi Francozi« razdejali center Pariza

Piše: Bogdan Sajovic

Potem, ko je v soboto zvečer pariški nogometni klub PSG zmagal v finalu lige prvakov, so se začeli v francoski prestolnici množični izgredi. V požiganju, uničevanju in plenjenju so sodelovali skoraj izključno mladi afriškega in bližnjevzhodnega porekla.

V divjanju je vsaj ena oseba izgubila življenje, osem jih je v kritičnem stanju v bolnicah, vključno z najstnikom, ki so ga zabodli na Champs-Élysées.

📽️ Disturbios en París tras la victoria del PSG en Champions pic.twitter.com/4Mq2Q86a6B — Olmo Blanco (@rebonico) May 31, 2026

Več kot dvesto poškodovanih, deloma izgrednikov, deloma nedolžnih mimoidočih, so morali oskrbeti v bolnicah. Ob njih pa so oskrbeli tudi 57 policistov.

1 dead and 219 injured as invaders rioted and looted across France last night. 57 police officers amongst the injured, 8 people are fighting for their lives in intensive care, including a teenager stabbed at the Champs-Élysées. With the world Cup about to begin. Expect more. pic.twitter.com/ti83PiRhog — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 31, 2026

Francoski minister za notranje zadeve Laurent Nunez je danes povedal, da je policija v nemirih aretirala skoraj 900 ljudi. “Imeli smo več kot 890 aretacij. Skupno je to 45 odstotkov več kot lani,” je za radiotelevizijo France Inter povedal Nunez .

Združene levičarske in muslimanske tolpe razbijačev. Psihopatski razbijači, roparji in požigalci.

Točno to hočejo levičarji tudi v Sloveniji. pic.twitter.com/zVzt6rwuI4 — SimonVidmar (@VidmarSimon) June 1, 2026

Divjanja ne gre pripisati prekipevajočemu veselju nad zmago. Ure pred tekmo je namreč mladež neevropskega porekla po Parizu postavljala provizorične barikade iz koles, zabojnikov za smeti, odtrganih obcestnih ograj in ostalih priročnih sredstev. Očiten namen tega »gradbeništva« je bil preprečiti policiji, da bi lahko intervenirala. Kot na dlani je, da jim je bilo vseeno, ali njihov klub zmaga ali izgubi, v vsakem primeru so nameravali divjati.

Ko je sodnik odžvižgal konec tekme, se je začel kaos. Podivjana mladina je s pirotehničnimi sredstvi obmetavala vse- stavbe vozila, policiste, mimoidoče, obmetali so se tudi medsebojno. Razbijali so izložbe, nekatere trgovine so bile oplenjene, druge »zgolj« razdejane, avtomobile so razbijali, prevračali in zažigali, izbruhnili so pretepi- s policijo, z naključnimi mimoidočimi, medsebojno.

Oblasti so poslale na pariške ulice 8000 policistov v bojni opravi, a bilo je vidno, da izgubljajo bitko s poblaznelimi »novimi Francozi«.

Po celonočnem divjanju se je oglasil tudi predsednik Macron, ki je čestital klubu za zmago, je pa obsodil divjanje. Macron je dejal, da je »država naveličana nasilja« in da imajo Francozi »dovolj«. Izgrede so obsodili tudi mnogi drugi politiki in visoki državni funkcionarji.

Dobro, očitno so dojeli, da »raznolikost« in multikulti ne bogatijo Evrope, ampak vodijo zgolj v kaos, kriminal in krepko zniževanje kvalitete življenja v Evropi. Vprašanje pa je, ali bodo kaj konkretnega tudi storili? Za začetek zaprli meje za vse migracije iz tretjega sveta, potem pa začeli z množičnim izgonom vseh, ki niso sposobni osnovnega civiliziranega obnašanja.