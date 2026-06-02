(VIDEO) Novi premier Janez Janša za Nova24TV ekskluzivno o prvih ukrepih po prevzemu oblasti

Piše: Nova24tv.si

“Koalicijska pogodba je obsežna, ampak ne po številu besed, temveč po rešitvah, ki jih je potrebno uresničiti. To pa bo možno zgolj, če si delimo delo,” je v sinočnjem pogovoru na Nova24TV pojasnil premier Janez Janša in dodal, da bo vsaj del teže političnega spopada morala prevzeti ekipa v parlamentu, saj bo ključna bitka potekala prav v Državnem zboru.

Janez Janša je bil v oddaji Aktualno z voditeljem Borisom Tomašičem uvodoma povprašan, kako ocenjuje listo kandidatov za ministre, ki so tudi posledica pogajanj s koalicijskimi partnerji. “Kar se tiče liste same, je po mojem mnenju najboljša možna v situaciji, ko je treba upoštevati mnoge stvari.” Potem ko je izpostavil obsežnost koalicijske pogodbe, je navedel, da si sam to vlado predstavlja kot neko sistematično, vztrajno, dolgočasno institucijo, ki od točke do točke uresničuje program. Del teže političnega spopada, ki v parlamentarni demokraciji vedno obstaja, pa bo zato morala prevzeti ekipa v parlamentu. “Tako približno smo se tudi organizirali. Poznamo opozicijo, vidite, kaj počnejo. Vsako stvar, ki jo vlada predstavi oziroma si jo zamisli, je potrebno izglasovati v Državnem zboru. To je ključna bitka,” je bil jasen.

Vlada niso samo ministri

Nato je pogovor tekel v smer vesti o nezadovoljstvu ene od partneric, ker nimajo ministra. V zvezi s tem je Janša povedal, da če bi šla zadeva po ključu en poslanec – eno ministrsko mesto, potem bi jih morali imeti v vladi 43. SDS bi v tem primeru morala imeti 28 resorjev, pa bi imeli večjo vlado, kot je bil nekoč izvršni svet. Opomnil je, da stranke NSi, Fokus in SLS predstavljajo eno poslansko skupino. “Trojček se med sabo usklajuje in nato se mi usklajujemo kot celotna koalicija.” Če se po njegovih besedah razmerja preračunajo, ima SDS 65 odstotkov neke kvote. “Če pogledate, kako smo predlagali iz tega vidika, lahko vidite, da je SDS za to koalicijo žrtvovala kar velik del te kvote,” je pojasnil in v zvezi z iskanjem kandidatov za ministre dodal, da ni šlo zgolj za to, da je nekdo v neki stranki, ampak se je iskalo najboljše možne kandidate v okviru kadrov strank, ki sestavljajo koalicijo.

Povedal je, da so bili razgovori z nekaterimi kandidati, ki so kandidirali na listi trojčka pod oznako SLS, in da so bili dobri kandidati, vendar tam ni bilo enotnosti. “S tem smo se ukvarjali bolj kot praktično z vsem ostalim, na koncu pa je bilo potrebno sprejeti odločitev.” Sicer pa pravi, da se je treba zavedati, da vlada niso samo ministri. “Vlada je mnogo več in prostora je polno. Rabimo sposobne kadre za različna področja. Tako da je jokanje, da mi pa nismo zraven, malo preuranjeno,” je ob tem dodal.

Ker se pojavljajo očitki glede kandidature Francija Matoza za mesto notranjega ministra, češ da gre za nepotizem, je Janša opomnil, da je Matoz odvetnik mnogih, ker deluje na trgu. “Tudi ni edini odvetnik, ki sem ga jaz imel, ker so proti meni v 40 in nekaj letih sprožili blizu 190 takšnih in drugačnih postopkov. To nima nobene veze, prav tako nima nobene veze dejstvo, da je bil na to mesto predlagan potem, ko smo pravnomočno dobili to sago, šikaniranje in mrcvarjenje zadeve Trenta, ker verjetno smo se z njim pogovarjali že prej kot pa tisti dan.”

Janša pravi, da je bil Matoz predlagan, ker je operativno sposoben, ker pozna resor, saj je v njem tudi začel svojo kariero, poleg tega pa potrebujejo izkušene ljudi.

Ključne skrbi so povezane s stanjem v javnih financah

Beseda je nato tekla o izzivih, s katerimi se bo potrebno soočiti po mandatu Golobove vlade. Ključno skrb bo po njegovih besedah predstavljalo soočenje s prazno kaščo. “Stanje v javnih financah ni rožnato, čeprav so dvigovali davke.” Velik problem pa predstavlja tudi razbohotena birokracija. “V tem mandatu smo izgubili na tisoče delovnih mest v gospodarstvu, ampak brezposelnost se ni bistveno povečala, ker so se ti ljudje zaposlili v administraciji, v javnem sektorju. Naredili so štiri nova ministrstva, vrsto nekih agencij, teatrov za nevladnike in tako naprej,” je izpostavil in dodal, da se tega ne da rešiti čez noč.

Decentralizirali bodo Slovenijo in naredili red v javnih financah

V luči zaposlovanja v času Golobove vlade, ki še posebej buri duhove, odkar je znano, da se levica poslavlja z oblasti, je Janša spomnil, kako je prejšnja vlada naredila seznam ljudi, ki so bili zaposleni v javni upravi v času Janševe vlade, in jih nato šikanirala po spisku. Mnogi tega po njegovih besedah niso prenesli, nekatere so odpustili, druge premestili. “Mi ne nameravamo delati na enak način. Mogoče se je v tem času zaposlil tudi kakšen sposoben človek. Kot rečeno, kdor ni proti nam, je lahko z nami.” Zagotovo je potrebno zadevo racionalizirati, ker gospodarstvo potrebuje kadre. Decentralizirali bodo Slovenijo, marsikatera državna institucija ali njen del bo preseljen drugam in priložnosti bodo dobili tudi tisti, ki se ne morejo vsak dan voziti 150 kilometrov v Ljubljano ali si v Ljubljani kupiti stanovanja.

V zvezi s tem, kateri bodo prvi ukrepi nove vlade, je Janša poudaril, da je potrebno narediti red v javnih financah. “Brez čiste slike težko načrtuješ proračune. Prihaja oktober, ko je potrebno predložiti proračunske dokumente za naslednji dve leti, verjetno pa bo prej potreben tudi rebalans.” Pravi, da je potem vrsta dilem glede na to, da so zaustavili razvojni zakon, ki sprošča mnoge stvari, lajša življenje in popravlja finančne krivice, povzročene z dodatnimi dajatvami, na primer upokojencem. “Kako tukaj ravnati, če bi se zgodilo, da Ustavno sodišče povozi Ustavo RS. Upam, da se to ne bo zgodilo.”

V nadaljevanju je dal vedeti, da bo potrebno Sloveniji vrniti ugled v Evropi in širšem mednarodnem prostoru, kjer je ta po njegovem mnenju zapravljen. “Imajo nas za eksote, skupaj s Španci, včasih Irci, glede na to, kaj se je počelo s podporo Hamasu. To ima vpliv na tuje investicije, ko gre za pogajanja o naslednji sedemletni finančni perspektivi EU,” je navedel in dodal, da jih čaka veliko dela. Po klofuti iz Nata Janša pravi, da pogovor z generalnim sekretarjem Nata ni bil prijeten. “Dvojna raba je pomembna, ampak če misliš, da so vsi na svetu bedaki in da boš z njimi počel to, kar se počne s slovensko javnostjo, ter da bo šlo vse skozi, je to naravnost noro,” je bil jasen. O tem, kje smo, pa po njegovem mnenju pričajo tudi čestitke, ki jih je bil deležen ob izvolitvi, saj se mnogi niso spomnili niti, kako se piše Golob. In to tisti, ki sedijo v Evropskem svetu. Glede črpanja evropskih sredstev pa je povedal, da za zdaj ne vedo, koliko zamude se da še nadomestiti.

Želi si povrnitve ugleda

V zvezi s prihajajočim mandatom v primerjavi s prejšnjimi pravi, da nobena vojna ni enaka prejšnji. Ne vedo, kaj bo, to, kar si želijo, pa je zapisano v koalicijski pogodbi. “Absolutno bodo tudi drugi izzivi. Glede na izkušnje, ki jih imamo, politično sliko, ki jo imamo, in glede na komplicirano večino si želim vlade, ki bo dolgočasna, v kateri se bo veliko delalo in ne bo dvigovala veliko prahu, ter da bo ključna politična bitka v parlamentu in da bo v teh bitkah izglasovana prava stvar.” Želi si, da bi se v štirih letih v svetu vedelo, kdo je bil predsednik slovenske vlade, da bo Slovenija imela ugled in da se bodo lažje odpirala vrata tam, kjer jih je potrebno odpirati, ter da bodo imeli investitorji iz tujine zaupanje v naše gospodarsko okolje. Da bodo slednji prišli z milijardami, ki jih bomo znali investirati, da bo življenje boljše, plače in pokojnine višje, da bo več sredstev za zdravstvo in šolstvo ter da bo Slovenija bolj varna in ne bomo sprejeli vsakega tujca, ki gre čez Kolpo in zaprosi za azil.

V tem primeru bodo nove volitve Če bo vlada izglasovana v četrtek oziroma v tem drugem krogu, potem bo to po besedah Janše večinska vlada, ker je manjšinsko mogoče izglasovati šele v podaljšanem roku. “Lahko seveda vlada postane manjšinska kasneje, če izgubi podporo, kot se je zgodilo v času covida. Takrat smo se morali za večino protikoronskih paketov, ki so reševali življenje, zdravje in blaginjo ljudi, pogajati z mnogimi poslanci, z vsakim posebej. Tudi sam osebno, ker predsedniki strank niso bili sposobni.” Pravi, da če pridejo v tako situacijo in ne bo krize, v kateri se rešujejo življenja, bodo pač nove volitve.

Izrazil je zadovoljstvo, da je bil sprejet zakon, na podlagi katerega lahko pokopljemo mrtve, kar že desetletja velja za temeljno civilizacijsko normo. “V vseh sestavah parlamenta ni bilo zadostne večine, da bi to zapisali vsaj v resolucijo. Zdaj je bil sprejet zakon. To je velika stvar, ker razbremenjuje mandat tega vprašanja. Vlada je lahko bolj dolgočasna in se ukvarja s stvarmi, ki rešujejo vsakodnevna življenjska vprašanja ljudi, in se ne prepiramo o tem, ali smo civilizirani ali ne.”

Potrebno je raziskati, kar je bilo odkrito v prisluhih

Sledilo je vprašanje glede Black Cube, ki je vplival na volitve v škodo SDS, in ali bo to raziskal Skok. Janša pravi, da je to potrebno raziskati, vendar na pravni podlagi, ki obstaja. “Potrebno je raziskati, kar je bilo odkrito v prisluhih, in mogoče ugotoviti, zakaj niso bili vsi objavljeni. Kar nekaj dela bo.” Če se po njegovem izkaže, da je Black Cube razkril vso to korupcijo, jim je potrebno sredi Ljubljane postaviti spomenik. Absolutno pa je treba tudi preveriti, ali je bil kak zakon prekršen, in to ustrezno obravnavati. “Vi ste veliko govorili o tem, kako funkcionira globoka država, zdaj pa so sami govorili o tem. To ni samo indic, to je utemeljen sum, da je tukaj nekaj narobe.” Pravi, da ga sicer zanima, kako daleč je trenutno preiskava teh vsebin.

Ker ena od prioritet predstavlja odpravo korupcije, je bil povprašan, kako se bodo tega lotili. Pravi, da tako, kot piše v koalicijski pogodbi. “Ne bo lahko, ne bo enostavno. Tako absurdna je stvar s temi dvojnimi vatli, s prikrivanjem zadev in manipulacijami, da se tega ne da več skrivati. Da ista sodnica dobi Jankovića in se mu nič ne zgodi – prišlo je do točke, ko je to sprožilo debato tudi znotraj institucij, tudi sodstva.” Upa, da bomo prišli do tega, da se bodo isti vatli začeli uporabljati za vse v Sloveniji, ne glede na to, kam kdo sodi, da se ne bo Janković hvalil, da ga ne bodo nikoli aretirali.

Na vprašanje, kakšna bo Slovenija po štirih letih, pa je odgovoril, da bodo delali na tem, da bo bolj varna, bolj bogata, da bo več blaginje, da bomo bolj enaki pred zakonom, da bodo isti ali vsaj približno isti vatli za vse in da se bo lahko reklo, da so delali na tem, da bo našim zanamcem bolje, kot je bilo nam. “Nič ni možno čez noč. Želimo si, da bi imeli dovolj miru, da se to uresniči, in delali bomo po najboljših močeh.”