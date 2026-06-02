Protest pred magistratom: ljudstvo je močnejše od korupcijske hobotnice

Protestniki so se na pobudo ljubljanskega mestnega svetnika Aleša Primca pred sejo mestnega sveta že 31. zbrali pred ljubljansko mestno hišo in se zavzeli za ohranitev pitne vode oziroma za njeno zaščito pred Jankovićevo zastrupitvijo. Na shodu so opozorili, da župan Janković še naprej grozi, da bo zagnal nevaren in nezakonit kanal C0 nad zbirališči pitne vode za 400 tisoč ljudi.

Nasprotniki kanala C0 so dosegli izjemen uspeh, saj so uspeli zaščititi čisto pitno vodo ves čas mandata vlade Roberta Goloba. Ljubljanski župan Zoran Janković je sicer v začetku maja na Upravnem sodišču doživel dva pomembna poraza. Iz odločitev sodišča namreč izhaja, da so gradbena dovoljenja za sporni kanal nezakonita.

“Ustavili smo korupcijsko hobotnico, za katero je še pred tremi leti in pol izgledalo, da je nepremagljiva, da lahko dela čisto vse kar hoče in da ji vse kar hoče tudi uspe. Mi smo dokazali, da je ljudstvo močnejše”, je na shodu izpostavil svetnik Aleš Primc.

V prvi sodbi je Upravno sodišče odločilo, da Janković nima služnosti za eno parcelo, ki je že bila v prvem gradbenem dovoljenju. Sodno je torej dokazano, da je bilo že prvo gradbeno dovoljenje nezakonito. Iz druge sodbe pa izhaja, da Janković mora v primeru kanala C0 opraviti presojo vplivov na okolje, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

“Vsa Jankovićeva gradbena dovoljenja nimajo presoje vplivov na okolje. To pomeni, da so de facto vsa gradbena dovoljenja nična. Da pa bomo to dosegli, bo treba iti po sodni poti. Ampak vendarle, vsa gradbena dovoljenja, ki so bila izdana, so na podlagi te zadnje sodbe Upravnega sodišča nezakonita”, je na shodu izpostavil Primc. Kot opozarjajo, so pred Jankovićevo zastrupitvijo rešili pitno vodo, ki jo vsak dan pije več kot 400 tisoč ljudi. Rešili so vodo, ki je izvir življenja in zdravja ter naše največje naravno bogastvo.

V primeru zastrupitve bi trpel celotni slovenski zdravstveni sistem

Ljubljanska mestna svetnica in poslanka Maruša Babnik je izpostavila, da v kraju, od koder prihaja, v Sostrskem predelu, še vedno nimajo vsi prebivalci čiste pitne vode, ki je zapisana v Ustavi RS. “Če pa se ne bomo borili naprej, je pa tudi vi tukaj, ki jo sedaj imate, kmalu ne boste imeli, če bo šlo tako, kot predvideva naš gospod župan”. Primc pa je na shodu tudi opozoril, da če bi prišlo do zastrupitve vode v Ljubljani, bi trpel celotni slovenski zdravstveni sistem, ne zgolj ljubljanski.

Sicer pa so občanke in občani Ljubljane ter civilne iniciative dosegli še eno zmago. Zbranih je bilo več kot 14 tisoč podpisov. Janković je že priznal poraz, se ustrašil referenduma in predlagal razveljavitev spornega odloka. “11.400 podpisov v Ljubljani pomeni 5 procentov vseh prebivalcev. Zbranih je bilo dejansko več kot 6 procentov podpisov vseh volivcev v Ljubljani. To je zelo visok kvorum. To pomeni nekaj podobnega, kot da bi za referendum na državni ravni zbrali 90 tisoč podpisov.” To je prva tovrstna zmaga občank in občanov v 20-ih letih Jankovićeve vladavine. Pravijo, da morajo delo opraviti do konca in ga na volitvah 15. novembra zamenjati na mestu župana. To je edina možnost, da ne bo več teroriziral občank in občanov.