Sindikalist Branimir Štrukelj s skoraj 10 tisoč evri plače sebe ne smatra kot bogatega in naj bi se znal poistovetiti z delavci!?

Piše: Celjski glasnik

Prav res bi bilo zanimivo videti, kako bi se lahko domnevni borec za delavske pravice Branimir Štrukelj preživljal s tisoč ali 1.500 evri na mesec.

Kolikor hiti ob zadnjih aktivnostih razlagati, bi se znal s tem poistovetiti, zato morda res dobro, da pride do spremembe zakonodaje in člani sindikatov ne bodo več avtomatsko plačevali članarine, s tem pa bi se tudi po razlaganju Štruklja zmanjšal njegov mesečni prihodek.

Kar je še najbolj prezirjujoče do članov sindikatov je dejstvo, da se Branimir Štrukelj nima za bogatega kljub temu, da na mesec zasluži tudi 10 ali več tisoč evrov. Kljub temu je prepričan, da ni bogat in ob takšnem dohodku zastopa interese zaposlenih, ki v celem letu ne zaslužijo dveh njegovih mesečnih dohodkov.

“Štrukelj trdi, da je v 57. plačnem razredu, kar z dodatki za delovno dobo znaša 6.800 bruto + prejemki Modre zavarovalnice 1.400 bruto + pavšalni zneski in sejnine Državnega sveta približno 1.500 bruto = skupaj 9.700 € bruto mesečno. Trdi, da ne,” ob takšni aroganci opozarja ekonomist dr. Matej Lahovnik.