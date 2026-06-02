VABILO: Projekt Korenine Slovenov in Evropejcev

Piše: VSO

Vabimo vas na konferenco in predstavitev novih raziskav

s področja jezika, zgodovine in etnologije

Projekt Korenine Slovenov in Evropejcev

ki bo v petek 5. junija 2026

v Muzejski zbirki VSO, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana

(Vhod bo 15 minut po začetku konference zaprt. Prosimo za točen prihod. V primeru zamude pozvonite na zvonec muzeja, vendar poznejši vstop ni zagotovljen.)

Prišlo je do novih pomembnih odkritij na področju jezikoslovja, zgodovine, izvora narodov in etnologije. Predstavljena bodo nova raziskovanja in razlage starodavnih napisov ter jezikovnih povezav med indo-evropskimi narodi:

· Slovenski napis na 2.400 let stari situli

· Indija in migracije v starem veku

· Čisto slovenski jezik na etruščanskem kipu

· Kaj razodeva napis na znanem ventskem meču?

· Slovenci razumemo jezik, ki so ga v starih časih govorili na jugu Italije

· Zgodba napisov iz Pyrgija

· Delavnica branja starih napisov

Avtorji vam bodo svoja odkritja osebno predstavili ter vam z veseljem odgovorili na vaša vprašanja.

Program:

9:00 Otvoritev in pozdravi

9:10 Marko Hrovat – Napis Počeno (situla iz gradišča pri Reki)

9:50 Anton Perdih – Poselitev Indije

10:30 Marko Hrovat – Napis Statušč (tabla iz Angone v oskijskem jeziku)

11:10 Odmor

11:25 Marko Hrovat – Napis Upič (meč iz Verone)

12:05 Valeriy D. Osipov – Ploščice iz Pyrgija v etruščini

12:10 Marko Hrovat – Napis Jaule (Aule Meteli)

12:50 Gina Pigozzo – Meč iz Verone

12:55 Zaključek uradnega dela

13:00 Odmor

13:10 Prosta razprava

14:10 Zaključek

Program (link)