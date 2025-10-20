Piše: Moja Dolenjska

Če je včasih veljalo, da mlade politika ne zanima preveč in da je to bolj domena starejših, pa se v zadnjem času slednje spreminja. Tako ugotavlja predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša, ki ima dolgoletne politične izkušnje in zato dober vpogled v dogajanje v družbi.

“Nekaj se premika med mladimi. Včasih je bilo mlade težko prepričati, da se splača vključiti, postaviti zase in se boriti za pravico – danes pa je drugače,” je zapisal na družbenem omrežju Facebook. Ob tem je pripel sliko, na kateri je skupaj z eno od novih članic SDS iz vrst mladih.

Kot še dodaja Janša, je dogajanje po umoru Charlieja Kirka “pokazalo, da se med mladimi krepi val poguma, odločnosti in želje po spremembah”.

Da se vseh več mladih odloča za politiko, je nedavno v državnem zboru ugotavljala tudi poslanka Gibanja Svoboda Sara Žibrat, ob tem pa (seveda z obžalovanjem) priznala, da to ni politika, ki jo goji njena stranka, ampak da je mladim bližje politika, ki jo vodijo opozicijske stranke.