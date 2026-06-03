Tik pred menjavo vlade umaknili oznako zaupnosti: tudi Golob ni glasoval za tožbo proti Izraelu!

Piše: Spletni časopis

Za pridružitev tožbi Južne Afrike, ki Izraelu očita genocid, ni ob Asti Vrečko in Simonu Maljevcu glasoval niti Robert Golob.

Za pridružitev tožbi je bilo pet ministrov, proti pa sedem. To je danes razkril novinar Info360 Nenad Glücks, ki so mu po sporu pred informacijsko pooblaščenko in tik pred menjavo vlade od tam le poslali dokument o glasovanju. Dokument o razpletu glasovanja so na vladi pred tem skrivali kot zaupnost skoraj tri mesece.

Oznake zaupnosti so zdaj umaknili. Kako je kdo glasoval, so pred tem prikrivali z razlago, da bi to škodovalo delovanju vlade. Kot kaže izpis, ki ga je pridobil Glücks, so za pridružitev sporu glasovali trije ministri iz SD Tanja Fajon, Matjaž Han in Andreja Kokalj, pa Alenka Bratušek iz Svobode in Luka Mesec iz Levice, proti pa sedem ministrov Svobode.

Ko je bila tik pred volitvami znana odločitev vlade, da se ne bo pridružila tožbi Južne Afrike, ki sodi v skupino BRICS z Rusijo, Kitajsko, Indijo, Brazilijo in Iranom, sem opozoril, da je na strani Izraela v pravnem sporu glavna Nemčija, ki je del Zahodnega zavezništva, kjer bi naj bili tudi mi. Vlada prestopanja v drugačno zavezništvo držav verjetno pred volitvami ni nadaljevala, ker bi v času vojne na Bližnjem vzhodu za igro za napačno stran prišel račun in to za celotno državo. Je pa to, da večina v vladi ni izgubila pameti, zelo razočaralo našo predsednico Natašo Pirc Musar, pa tudi zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki je znana po dobrih odnosih z režimom v Iranu.

Predsednik SD Matjaž Han je na soočenju na POP TV zadnji dan pred volilnim molkom povedal, da je bilo za pridružitev tožbi šest ministrov, tudi vsi trije iz SD. Dejansko jih je bilo za pet. Odločilen, da je vlada ravnala razumno, pa je bil, kot je bilo znano že takrat, glas Goloba in manjkajoči ministri iz vrst Levice. Uradni dokument je zdaj to dokazal.

Iz Izraela so se na odločitev vlade, ki se je za zavrnitvijo pridružila večini zahodnih držav, ki odgovornosti za posledice ne valijo na Izrael v vojni, ki jo je sprožila teroristične organizacije Hamas (hkrati pa tudi Hezbolah) z brutalnimi umori, posilstvi in ugrabitvami Izraelcev (tudi čisto majhnih otrok) na rojstni dan Vladimirja Putina. Hamas in Hezbolah sta sprožila tudi obsežna raketiranja Izraela. Znano je, da obe teroristični skupini kot svoji vojaški formaciji financira, organizira in vodi Iran. Iran je pomemben zaveznik Rusije v vojni z Ukrajino.

Celoten članek Glücksa lahko preberete tukaj: https://info360.si/politika/razkrivamo-dokument-kako-sta-robert-golob-in-asta-vrecko-izdala-palestince/