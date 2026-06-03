Ivan Simič: “Oseba, ki je vložila obtožnico v zadevi Trenta, bi sedaj morala kazensko in civilno odgovarjati”

Piše: Celjski glasnik

Skoraj 30 let je bila Slovenija priča postopku, kjer se je tudi predstavnika politike preganjalo, zato ker je zasebno zemljišče prodal po višji ceni, kot ga je nenazadnje kupil.

Zadeva za slovenska sodišča ne bi bila nič nenavadna, če v primer ne bi bil vključen prvak SDS Janez Janša, postopek pa postal aktualen pred vsakimi volitvami. Še bolj nenavadno pa je, da je do postopka sploh prišlo, saj so mnogi opozarjali, da gre za povsem normalno dogajanje v ekonomskem svetu.

Oprostilna sodba, po 30-tih letih pomeni, da ni šlo za korupcijo. Sedaj mora kazensko in odškodninsko odgovarjati tisti, ki je vložil kazensko ovadbo. Tudi v davčnih postopkih imamo veliko število odločb, ki so podledica namerne izdaje nezakonite odločbe. Ti morajo odgovarjati. — Ivan (@IvanSimic59) May 28, 2026

Tudi v zadnjih letih je afera Trenta na plan prihajala ob prihajajočih volitvah, sami postopki pa so bili takrat najbolj aktivni. Vendar po 30 letih je sedaj tudi višje sodišče pritrdilo sodbi na prvi stopnji in vse vpletene oprostilo vseh obtožb. Kljub temu so nekateri prepričani, da naj bi bil to šolski primer korupcije, kljub temu, da so bili vpleteni oproščeni, še vedno pa ljudje niso dobili odgovora kako je z konkretnimi trditvami, da se za 10% lahko uredi vsak posel v Ljubljani in Sloveniji, če je na oblasti prava vladna garnitura?!

Ob takšni odločitvi sodišča Ivan Simič opozarja še na eno pomembo dejstvo, ki ga bo Slovenija s tem sodnim sistemom težko sprejela: “Oprostilna sodba po 30 letih pomeni, da ni bilo korupcije. Zdaj mora biti oseba, ki je vložila kazensko ovadbo, kazensko in civilno odgovorna. Tudi v davčnih postopkih imamo veliko število sodb, ki služijo kot dokaz o namernem izdajanju nezakonitih odločitev. Te osebe morajo odgovarjati.”