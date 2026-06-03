(GLOSA) Samo eden je originalni Muki! In to NI Filip Dobranić!

Piše: Gašper Blažič

Filipa Dobranića nekdo bo moral pošteno dati čez koleno ali pa mu vsaj naviti ušesa, skrita pod bujno frizuro.

Pa ne samo zato, ker dela zgago na ulicah in trgih mile mi domovine ter meče »črne kocke« (verjetno ne granitne?), pač pa tudi zato, ker je kot pravcati nepridiprav sunil priljubljeni vzdevek Muki. Namreč, pravi Muki je samo eden, in sicer tisti iz filma »To so gadi«. Se pravi, najmlajši izmed Štebetove mularije, ki mu je sicer ime Matjaž, v resničnem življenju pa je to Bogdan Sajovic, ki je, mimogrede, tudi član naše novinarske ekipe. Saj veste, tisti, ki je že na začetku dal razjarjenim sosedom vedeti, da s prijavo na občino ne bo nič, ker je bil tisti dan nedelja.

Torej, pravi, originalni Muki je brihten poba, za njegov »nevladni« ponaredek si tega ne bi upal reči. Pa tudi če za njim stoji še na tisoče podobnih ljubiteljev javnega denarja (za privatne interese, se razume). Pa še nekaj je značilno za nevladniški čupavi plagiat pravega Mukija: v nečem je namreč zelo podoben Titeju. Ko se kdo spravi nanj s kritiko, je ogroženo vse: demokracija, država, človekove pravice, slovenstvo kot takšno, celo Evropska unija in še Nato povrhu. Mogoče pa poslanka Katja Kokot, sicer veterinarka, doslej res ni imela opravka s svetimi kravami, sicer bi vedela, da jim ne sme pokazati niti mezinca, kaj šele iztegnjenega sredinca, da o kazenski ovadbi sploh ne govorim.

Toda ponarejenemu Mukiju lahko oprostimo tole krajo vzdevka. Verjetno je bil samo nekoliko malomaren in ni vedel, da se je Muki nekoč že pojavil na malem zaslonu. Podobno je bila tudi odhajajoča ministrica Alenka malomarna pri svojem magisteriju. In če je malomarna tudi pri kraji milijonov, ji bomo odpustili tudi to. Čeprav so načeloma kaznovani samo tisti tatovi, ki so preveč nerodni in jih zalotijo pri dejanjih. Sicer pa – vprašajte Vesno (alias Ford Perfect).