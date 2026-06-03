Poletje v Brežicah z rekordnim številom dogodkov in novimi zgodbami

Piše: C. R.

Brežice v poletje 2026 vstopajo z ambicioznim programom dogodkov, novimi turističnimi vsebinami in spodbudnimi turističnimi rezultati.

Turizem v Brežicah beleži zelo spodbudne rezultate, saj je destinacija v prvih štirih mesecih letošnjega leta ustvarila 174.279 prenočitev, kar je 6,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Brežice tako prispevajo približno 4,7 odstotka vseh prenočitev v Sloveniji, kar potrjuje njihovo pomembno vlogo na slovenskem turističnem zemljevidu.

Povezava do celotnega programa je TUKAJ.

Direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Katja Čanžar je ob tem poudarila: »Letošnje poletje razumemo kot priložnost, da nagovorimo tri ključne skupine hkrati: turiste in dnevne obiskovalce, ki jih vabimo v destinacijo; goste, ki že bivajo pri nas, predvsem v Termah Čatež, in jim želimo pokazati še mestno, kulturno, vinsko in družabno plat Brežic; ter domačine, ki niso zgolj obiskovalci dogodkov, temveč nosilci pristnosti, kakovosti življenja in dolgoročne podpore turizmu.«

Turizem kot povezovalen skupni projekt

Pomemben del turistične zgodbe predstavljajo ravno lokalna partnerstva, saj sodelovanje med turističnimi ponudniki, kulturnimi ustanovami, društvi in Občino Brežice omogoča razvoj vsebin, ki obiskovalcem ponujajo bistveno več kot zgolj prenočitev. Župan Ivan Molan je izpostavil, da ima »destinacija Brežice ogromno za ponuditi, saj se je v zadnjih 25 letih občutno vlagalo v njen razvoj, infrastrukturo, mestno jedro ter v dobre produkte, ki skupaj gradijo celovito ponudbo. Prihajamo namreč v čas, ko ne bo več pomembno samo število gostov, ampak tudi kakovost gostov.«

Prvi večji dogodek poletja bo Dan kruha, vina in salam, in sicer 19. junija na grajskem dvorišču brežiškega gradu. S tem dogodkom se začenja niz poletnih vsebin, ki bodo skozi vse poletje oživljale mestno jedro in različna prizorišča po občini.

Mestna promenada Brežice kot osrednji poletni dogodek

Srce poletnega dogajanja bo tudi letos Mestna promenada Brežice, ki bo med 8. in 18. julijem ponovno oživila staro mestno jedro ter ga za enajst dni spremenila v živahno središče druženja, glasbe, kulinarike in poletnih doživetij. Obiskovalce čaka pester program koncertov, vinskih in kulinaričnih večerov, otroških vsebin, ustvarjalnih delavnic, kina pod zvezdami ter številnih spremljevalnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Organizatorji letos pričakujejo več kot 20.000 obiskovalcev, ki bodo lahko izbirali med kar 35 različnimi vsebinami.

Letošnja izvedba prinaša tudi nekaj novosti. Med njimi je novo prizorišče akustičnih večerov, in sicer v parku pri Občini Brežice s čudovitim pogledom na vodovodni stolp. Pomemben del dogajanja bodo tudi priljubljeni Okusi promenade, kjer se bodo predstavili lokalni gostinci, vinarji in ponudniki kulinaričnih dobrot ter obiskovalcem ponudili priložnost za okušanje pristnih okusov Posavja. Posebna pozornost bo namenjena tudi odkrivanju mesta in njegovih zgodb. V času promenade bodo namreč organizirana poletna turistična vodenja, ki bodo obiskovalcem približala bogato dediščino, zanimive mestne kotičke in manj znane zgodbe Brežic.

Za lažje raziskovanje destinacije bo v času dogodka vozil tudi turistični avtobus, ki bo v času promenade na relaciji Terme Čatež – železniška postaja – staro mestno jedro vozil po prilagojenem voznem redu.

Festival Poletje v parku

Po julijskem utripu mesta se avgusta dogajanje seli v atrij Mladinskega centra Brežice, kjer bo potekal festival Poletje v parku. Obeta se raznolik program za vse generacije, ki bo vključeval koncerte, stand-up večere, druženja, kulinarične dogodke in druge sproščene poletne vsebine. Med drugim se obetajo nastopi skupin Koala Voice, BioReaktor, Bruno Rački z Grupo Valovi, Generator, skupina Silente in Big Band Krško.

Dediščina ostaja eden najmočnejših turističnih adutov

Pomemben del poletne zgodbe ostaja kulturna dediščina. Brežiški grad in vodovodni stolp skupaj letno privabita okoli 40.000 obiskovalcev in predstavljata enega od pomembnejših razlogov za obisk mesta.

Poletni program bodo dopolnili raznoliki dogodki, kot so 24. poletna muzejska noč, poletni kino, pa tudi Mednarodni otroški pevski festival Brežice, Festival evropskega filma Brežice ter številna druga kulturna doživetja, ki povezujejo zgodovino, umetnost in sodobne vsebine.

Dan za družine bo zaključil poletno sezono

Posebno mesto ima tudi medgeneracijsko povezovanje, zato bo 4. septembra potekal tradicionalni Dan za družine, ki ga organizira Večgeneracijski center Brežice. Dogodek bo ponudil ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, družabne vsebine in gledališko predstavo Maček Muri in Muca Maca ter tako simbolično zaokrožil poletno sezono.

InterWine povezuje dediščino, vino in trajnost

Poletni program letos dopolnjuje tudi mednarodni projekt InterWine, ki povezuje partnerje iz Slovenije in Hrvaške. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija–Hrvaška. Združuje kulturno dediščino, vinogradništvo, vinarstvo in trajnostni turizem ter razvija nove čezmejne turistične produkte.

Brežice gradijo zgodbo povezovanja

Poletno dogajanje 2026 v Brežicah ni zgolj niz posameznih dogodkov, temveč del širše razvojne zgodbe destinacije. Ta temelji na povezovanju turizma, kulture, dediščine, lokalne kulinarike, trajnosti in skupnosti. Organizatorji poudarjajo, da je osrednje vodilo Poletja v Brežicah 2026 želja, da obiskovalci Brežice doživijo kot mesto odprtih vrat, dobrih zgodb in prijetnih ljudi, kjer se bogata dediščina, sodoben utrip in pristna gostoljubnost prepletajo v edinstvena doživetja.