(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) »Vrnite se k Bogu, ki je vaš mir.«

Sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. maja 2026:

»Dragi otroci!

Naj vam bo ta čas čas molitve in posta.

Vrnite se, otročiči, v ljubezni k Bogu, ki je vaš mir.

Jaz sem z vami, otročiči, in vas ljubim s svojo materinsko nežnostjo.

Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.«

Ste morda opazili, da nas Kraljica miru v tem sporočilu spet vabi k postu? Namreč, z binkoštno nedeljo se je tudi zaključil velikonočni čas, ko smo nekoliko bolj praznovali in se manj odpovedovali. Sedaj prihaja poletje, ki je tudi čas tveganja. V zvezi s tem naj omenimo pojem »akedija«, ki je stanje duhovne lenobe, apatije, naveličanosti in globoke ravnodušnosti. Krščanski puščavski očetje (npr. Evagrij Pontski v 4. stoletju) so s tem izrazom opisovali duševno stisko menihov. Pojavila se je sredi dneva kot močan nemir, dolgčas in želja po zapuščanju celice ali duhovnega poklica. Ko med glavnimi grešnimi nagnjenji naštevamo lenobo, to ne pomeni zgolj fizične lenobe, pač pa tudi odpor do opravljanja duhovnih dolžnosti, molitve.

Akedija se v dandanašnjem svetu lahko pojavlja na različne načine. Kot popolna otopelost, zanemarjanje obveznosti, poležavanje, prazne zabave, pa tudi pretirano zaposlovanje z nepomembnimi stvarmi, deloholizem ali nenehno brskanje po družbenih omrežjih, zgolj z namenom bega pred soočenjem s samim seboj. In takšna drža nas oddaljuje od Boga. Askeze so zato namenjene temu, da se preko njih vedno znova vračamo k Bogu, ki je, kot pravi Kraljica miru, naš mir. Ne samo, da prinaša mir, ampak se poistoveti z njim, o čemer govori tudi sv. Pavel (prim. Ef 2,14). Akedija namreč ne prinese miru, pač pa srce samo še bolj vznemirja.

