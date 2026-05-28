(PISMO BRALCA) Znanost in politika

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

Iz zgodovine se lahko naučimo med drugim tudi, da je med oblastmi in znanostjo prihajalo do konflikta, če se spomnimo na »primer Galileo«.

Politika in ekonomija sta nedvomno povezani, soodvisni, ali sta morda tudi znanost in politika? Mislim, da je ta odnos še premalo raziskan, gotovo tudi zato, ker je (moderna) znanost dokaj nova zadeva, medtem ko sta politika in ekonomija skozi vso človeško zgodovino delovali v močni soodvisnosti, tudi v srednjem veku.

Ta znanost nas je (preko tehnike) potisnila tudi v sedanjo okoljsko krizo, in spet smo priča nekemu tipičnemu konfliktu: med stroko in politiko. Podnebnih sprememb danes nihče več ne zanika, ker jih tudi ne more, so preveč očitne, a mnogi zanikajo njihov antropogeni izvor, čeprav 99% podnebnih znanstvenikov že dolgo govori: kriv je človek z izpusti toplogrednih plinov. Križanje interesov: interesi okolja so se znašli v konfliktu z interesi politike in ekonomije. Omejevanje izpustov ni v interesu ekonomije, tudi ne politike, tudi zaradi tekmovanja med firmami in državami, in politiki morajo skrbeti za gospodarsko rast, da so znova izvoljeni.

A to zaenkrat pustimo, tu se nameravam bolj posvetiti odnosu med znanostjo in politiko v moderni dobi. Kateri znanosti? Tisti empirični, ki je pomagala ustvariti moderno tehniko, a tu smo spet takoj pri ekonomiji in s tem pri politiki: za ekonomsko (tržno) uspešnost je nujno potrebna napredna tehnologija (inovativnost), ki pa jo zagotavlja ravno ta znanost.

Znanost

Gre torej za znanost za tehniko. Ona je izvršila na miselni svet modernega človeka zdaleč najmočnejši vpliv, iz znanih razlogov: ker so tam stvari »dokazane« in eksaktno opisane, in ker je ona odločilno pomagala ustvariti vso moderno tehniko, ki »deluje«. Zato sodobni človek vanjo verjame, še več, v 19. in 20. stoletju je ona postala nekakšna nova religija. Religija in politika pa sta vedno stopali v odnos, tako tudi moderna Znanost in politika.

Na primer: komunisti so jo prevzeli za osnovo svoje Ideologije. Žal pa je potem tudi ta ideologija začela na to znanost delovati izrazito škodljivo. Zlorabili so jo: v šolskem sistemu, s podajanjem na način, ki v človeku ubija sposobnost svobodne in kritične misli, kar mu seveda jemlje notranjo svobodo (vkalupljanje). In na način, pri katerem človek dobi vtis, da si ta Znanost zna VSE in tudi PRAVILNO razlagati brez Boga. A to v resnici ni znanost, ampak racionalistična filozofija. Jasno je tudi, da takšen način deluje izrazito ne-razvojno na nadaljnji napredek znanosti in tehnike. Vzrok tega je tudi v prevzemanju te Znanosti za osnovo Ideologije: te Znanosti se ni smelo kritizirati, ker to pomeni dvom v to Ideologijo.

Tu je treba napisati še nekaj besed samega Boga o tej znanosti, iz knjig RŽVB, ki jih daje tudi zato, ker »je racionalizem izzval njegovo Moč«: »Lažna modrost je moje stvarstvo zapeljala v satanove mreže in moja jagnjeta spremenile v brezbožneže, razvratneže. Znanje vaše dobe se bojuje proti mojemu nauku. V vaših dneh satan prihaja z orožjem racionalizma«. Če je ta znanost lažna, sledi, da je zmotna tudi ideologija, temelječa na njej, in da ljudje, ki jo imajo za »pravilno«, živijo v zmoti. V našem času satan hrani človeštvo z racionalizmom, torej tako, da ga hrani s teorijami, ki izvirajo iz racionalizma: »Lažne teorije in razlage so za vas strupena hrana«. V tej civilizaciji je sicer prišlo do zatona scientizma, znanost ni več religija, zato se v njej pojavlja (iz več razlogov) nihilizem: ljudje ne morejo, ne znajo ali nočejo več verjeti v nič trdnega, gotovega. A te znanosti se po šolah še vedno učijo milijarde, kar pa širi ateizem: »Znanost bo še naprej orožje učenih proti Meni«. Jasno, če jo podajamo nekako tako: ta Znanost si VSE zna pravilno razlagati brez Boga. A tak način v resnici ni znanost, gre za racionalistično filozofijo, za katero pa Jezus v RŽVB pove naslednje: »Če te kdo zapelje z racionalistično filozofijo, ki temelji na načelih tega sveta, se bo v tebi ugnezdila kača (satan)«.

Teorija strun

Pokazati želim, da tudi pri tej teoriji ne gre za znanost (fiziko), ampak za racionalistično filozofijo.

Kaj hoče pojasniti ta teorija? Predvsem polje, gre za »enotno teorijo polja«. Ravno pri problemu polja se je namreč fiziki zalomilo, a gre za ključen problem, bistvo materije je namreč ravno polje, in v naravi naj bi obstajalo (delovalo) štiri vrste polj. Pojasnila pa naj bi tudi »delce«, tudi tu fizikom ni uspelo sestaviti nekega pregleda, sistema, podobno kot imajo kemiki periodni sistem elementov. A problem delcev je tudi problem polja: delci so lahko osnovni gradniki materije zato, ker so izvori polj. Zato je logično, da fiziki v teoriji strun vse obravnavajo skupaj: ta teorija naj bi pojasnila tudi nastanek delcev in njihove lastnosti.

Danes na internetu lahko (poleg pornografskih) zasledimo tudi ogromno vsebin na temo znanosti, znanost pa gradijo razne teorije, tako se tu srečamo s specialno in splošno relativnostjo, s kvantno teorijo in teorijo strun. V zadnjem času predvsem s slednjo, ki je najbolj »obetavna«. A če te teorije gradijo »lažno modrost«, pomeni, da so lažne, se pravi, v njih ni resnice (to pove Bog sam, ki kot Stvarnik v popolnosti pozna naravo!), v teoriji strun ni resnice o polju, ona ne more biti »enotna teorija polja«.

Jezus daje svoja Sporočila (RŽVB) tudi zato, ker »je racionalizem izzval njegovo Moč«, iz tega sledi, da z njim daje človeštvu nekaj močnejšega od racionalizma, ker je orožje racionalizma ta znanost, nujno sledi, da daje nekaj močnejšega od te znanosti, in res napove tudi njen propad. Ta znanost pa lahko propade le tako, da se pokaže za zmotno (ne-pravilno), se pravi njene teorije za lažne, kar nujno pomeni, da knjige RŽVB vsebujejo resnico o tistem, kar te teorije skušajo pojasniti, to pa je pri teoriji strun predvsem polje. Iz tega nujno sledi, da te knjige vsebujejo tudi resnico o polju, teorija strun naj bi se zato ob srečanju z resnicami teh knjig pokazala za povsem zgrešeno in tudi nepotrebno. Te knjige torej morajo vsebovati tudi naslednje znanje: za kaj pri polju v resnici gre.

Zakaj je nastala (še nastaja) teorija strun, takšna kot je?

Fiziki jo gradijo že 40 let. Nedvomno so pogojeni z nekim znanjem in načinom mišljenja, in ta teorija nedvomno nastaja pod vplivom dveh glavnih teorij 20. stoletja: relativnostne in kvantne. Relativnost (splošna) skuša pojasniti polje (gravitacijo) z višjo (četrto) dimenzijo in ukrivljenostjo prostor-časa. Tako tudi fiziki skušajo pojasniti polje z dimenzijami – zdaj so menda prišli že do 22 dimenzij. Od kvantne fizike pa so prevzeli pojem delca, le da je v kvantni teoriji le-ta točkaste narave, oni pa so uvedli strune kot silno majhne enodimenzionalne delce.

Ker gradi na teh dveh teorijah, sem osebno prepričan, da ona nima prihodnosti, ker ne gradi na nekem zanesljivem, trdnem temelju. Sicer nima smisla govoriti o »pravilnih« in »nepravilnih« teorijah, fiziki to dobro vedo – da je namreč teorija prehodni poskus pojasniti neka dejstva, zato lahko govorimo le o boljši ali slabši teoriji (razlagi).

Zakaj je teorija relativnosti »slab temelj« (izhodišče) za teorijo strun? Ker predpostavlja, da v vesolju ni večje hitrosti od svetlobne, če obstaja večja hitrost, se celotna štiridimenzionalna geometrija Minkowskega poruši, in s tem neka teorija polja (gravitacije). Tu bodo mnogi porekli, da v vesolju tudi ni večje hitrosti od c, saj to nujno sledi iz enačbe m=m0/(1_v2/c2), in ona je tudi dokazana (v pospeševalniku je res največja možna hitrost delcev v=c_€). A stvar ni tako preprosta, iz enostavnega razloga: narava ne pozna absolutnega gibanja (razen gibanja svetlobe) in ne absolutnega mirovanja. Iz tega sledi, da je vsako gibanje zgolj relativno (glede na nekaj) in zato vsaka hitrost zgolj relativna in takšno tudi povečevanje mase. Omejitve hitrosti pri objektih vesolja (planeti, zvezde) v vesolju NI! Splošna teorija relativnosti se zato s tem podere, sicer pa fiziki dobro vedo, da je ukrivljenost prostora zgolj naš mentalni konstrukt. S tem seveda ni rečeno, da črnih lukenj v vesolju ni, le da si njihove gravitacije ne moremo razlagati z ukrivljenostjo prostor-časa.

Še bolj problematična pa je predpostavka o strunah. To so delci, ki jih še nihče ni potrdil, druge teorije pred tem so vsaj gradile na nekih izkustvenih dejstvih, tu pa tega ni. Zato ta teorija zame ni teorija, ampak racionalistična filozofija. In glede teh teorij nas Jezus v RŽVB svari: »Če te kdo zapelje z racionalistično filozofije, se bo v tebi ugnezdila kača (satan)«. V tej luči je treba razumeti še naslednji stavek: »V vaših dneh je satan poslal v svet lažne preroke, ki so racionalistični filozofi vaše dobe«. Se pravi, fiziki, ki gojijo ta racionalizem, niso znanstveniki, ampak racionalistični filozofi in orodja satana. Lažni preroki, ki širijo lažne teorije: »Lažne teorije in razlage so za vas strupena hrana«.

Ne hodite pit vode človeških teorij, ki izvirajo iz racionalizma

To naroča Jezus v RŽVB. Teorije so torej res delo racionalističnih duhov in umov, in preko njih se v sodobnem svetu širi kuga racionalizma, smrtonosna za dušo, zato je v interesu satana, ki dela na uničevanju duš, da se ta kuga širi: »Racionalizem je od kneza teme…«.

Teorija strun se mi tu zdi nevarnejša od vseh prejšnjih, ker si VSE zna pravilno razlagati brez Boga (jasno, da takšno »znanje« vodi v ateizem): nastanek in lastnosti elementarnih delcev in tudi polje, to je prva »uspešna« teorija polja. Zato sem prepričan, da »znanstveniki«, ki jo gradijo, delajo po naročilu globalistov, ki jo tudi dajejo na internet, zato se s to strupeno hrano okužujejo milijoni. Povprečen človek namreč ne loči teorije od stvarnosti, zanj »strune« zares obstajajo! Zakaj se v človeku, ki se okuži s takšno filozofijo (z nekim znanjem, načinom mišljenja) ugnezdi kača (satan)? Kača je prvega človeka zapeljala v izvirni greh, ki je človeku prinesel duhovno smrt – ker je hotel biti kot Bog. In takšna teorija (strun) navaja postavljati Razum na prvo mesto v srcu – na mesto, ki pripada Bogu, saj je Razum spoznal VSE to o naravi (Razum je VSEmogočen, VSEveden) in ga velja postaviti na to mesto, s tem pa seveda tudi Človeka kot njegovega nosilca. Jezus to stanje v naši dobi potrdi: »tako se ljudje postavljajo na moje mesto…«.

Toda, ali Jezus (»Bog, ki rešuje«!) tu ponuja kakšno rešitev in alternativo? Pravzaprav jo mora, če knjige »Resnično življenje v Bogu« daje tudi »za rešitev naše dobe« (kuge racionalizma!) in ker »je racionalizem izzval njegovo Moč«.

Kot že rečeno, ta znanost (naše dobe) bo propadla, ko se bo srečala z njegovo modrostjo (teh knjig). Jezus teorije imenuje »voda«, ker ne vsebujejo resnice (o polju), svoj nauk pa »vino«, iz česar sledi, da knjige RŽVB vsebujejo tudi resnico o polju. Res, ta znanost lahko propade le tako, da se njene teorije ob tej resnici pokažejo za lažne. Jezus napove: »S sveta bom zbrisal njihovo modrost! Kako se bodo potem počutili znanstveniki?«

To sicer na prvi pogled izgleda nenavadno: te knjige ne prinašajo neke nove znanosti o materiji (nimajo tega namena), vsebujejo pa nauk o Svetem Duhu, kar kaže na to, da gre pri polju za Duha. Naslednji stavek iz njih jasno pove, kaj je temeljno gradivo materialnega sveta: »Iz moje Duše (iz Duha!) je vse nastalo«. Kar pa konec koncev potrjuje tudi fizika: osnovni gradniki materije (atomov), se pravi elektroni in protoni, nastanejo iz žarkov visokih energij, torej iz nihajočega električnega polja, iz česar sledi, da (električno) polje ustvarja Duh!

To o teoriji strun sem napisal, ker v njej vidim tipičen primer zlorabe znanosti v politične namene. Kar pa je za znanost pogubno, ker ona s tem pade v službo neke ideologije, s tem pa preneha biti področje brezkompromisnega iskanja resnice.