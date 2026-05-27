(GLOSA) Bodite prizanesljivi s sindikalisti. Odpustite jim! Namen je namreč dober!

Piše: Gašper Blažič

V Sloveniji imamo očitno res močne sindikate. Vsaj tako opažam v zadnjih nekaj tednih, ko so se iz zimskega spanja prebudili vsi mogoči borci za delavske pravice. Ki so si enotni v enem: da prihaja na oblast vlada, ki bo neprijazna do malega človeka.

Ker dosedanja, Golobova vlada je delala v korist malih ljudi. Ker so bili lahko enaki v revščini in se v borbi za vsakdanji kruh niso brigali za nenavadne posle podjetja Gen-I ali Robijeve skrivalnice v Romuniji, kjer si je grof Drakula namesto Ceauşescujeve nadel Golobovo masko. In še isto uro, ko je bil sprejet interventni zakon, so začeli z zbiranjem podpisov.

Seveda so v javnomnenjsko ofenzivo krenili že zdavnaj. Nekateri imajo sicer težave z matematiko. Denimo Arjan Pregl – za katerega še vedno sumim, če ni to slučajno tisti slavni »slikar na vasi« iz istoimenske Partljičeve komedije –, je mojstrsko izračunal, da je Urška Klakočar Zupančič na volitvah dobila več kot tri tisoč glasov, uboga reva pa vseeno ni prišla v parlament. Zato pa v parlamentu sedi Štajerka, ki je dobila manj kot tisoč glasov in je postala prava šiba božja za poslance in privržence stranke ljubiteljev kavčev ter radiatorjev. V tem času tudi Jaša Jenull opravlja še zadnje servisne storitve na biciklih, kajti bliža se dan prihoda skrajnih desničarjev na oblast. Zanimivo, o »neoliberalcih« nihče več ne govori.

Ampak pozor, vsi ti naši sodobni borci sodobnega narodno-osvobodilnega boja, ki »fajtajo« za nas, to počnejo z najboljšimi nameni. Tako kot je Robijeva vlada s primesjo vegete, torej Tine, štiri leta iz države delala sračko. In skrbela, da nismo preveč zapravili zase, ampak več za državni proračun. Očitno še premalo, kajti v proračunu je ogromna luknja, Nika pa je spet lačna. In tudi RTV namesto Eurosonga dela reklamo za Hamas. Toda ne skrbite – namen je dober! Povejte to Urški K. Z. Želite slišati njen odgovor, medtem ko gleda Borovo sliko? »Na men’ tud’!«