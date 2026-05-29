Pariz ne bo več blokiral vstopa Črne gore v EU

Piše: C. R.

Francija je Črni gori v zadnji fazi pristopnega procesa k EU obljubila “brezpogojno politično podporo”. Po delovnem obisku črnogorskega premierja Milojka Spajića v Elizejski palači v Parizu v sredo popoldne je predsednik Emmanuel Macron dodatno izjavil: “Francija stoji ob strani črnogorskemu ljudstvu in ga spremlja na poti do evropske integracije.”

Pariz je v preteklosti poskušal odložiti pristopni proces in ustavil ustanovitev delovne skupine za pripravo pristopne pogodbe. Ozadje tega je ustavna reforma, ki je začela veljati leta 2009, po kateri ratifikacija pristopne pogodbe v Franciji zahteva bodisi tripetinsko večino v obeh domovih parlamenta bodisi referendum.

Proces širitve je med francoskim prebivalstvom izjemno nepriljubljen. To je deloma posledica dejstva, da je Francija kot ustanoviteljica občutila izgubo vpliva s širitvijo na vzhod. Predsednik Jacques Chirac je zato sprejel ustavni amandma, ki določa, da se je treba o sprejemu novih članic EU posvetovati s Francozi na referendumu. Leta 2008 je njegov naslednik Nicolas Sarkozy izboljšal situacijo z uvedbo klavzule, ki za ratifikacijo zahteva tripetinsko večino v parlamentu. Vendar je ovira velika glede na razdrobljenost poslanskih klubov v francoskem državnem zboru.

Med bivanjem v Parizu se je premier Spajić srečal tudi s francoskimi poslanci. Trenutno večina poslancev nasprotuje procesu širitve. Mandat predsednika Macrona se izteče maja 2027. Vprašanje ratifikacije prepušča svojemu nasledniku. Žordan Bardela, favorit v anketah in član desničarsko populistične stranke Nacionalna skupščina (RN), nasprotuje pridružitvi nadaljnjih članic EU.

Po srečanju z Macronom je premier Spajić dejal, da je predsednik pohvalil dosežke Črne gore na poti do članstva v EU. Dodal je, da je strateško sodelovanje med državama močnejše kot kdaj koli prej. Spajić se je Macronu zahvalil za pohvalo Črne gore kot referenčne točke za celotno regijo Zahodnega Balkana in dejal, da Črna gora daje upanje vsem drugim državam kandidatkam.

Vir: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europaeische-union-macron-unterstuetzt-beitritt-montenegros-accg-200875493.html