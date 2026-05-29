(PISMO BRALCA) Naša Slovenija

Piše: Tone Kuzma

Slovenija je naša domovina. Zemlja naših staršev, dedov in vseh generacij, ki so skozi stoletja ohranile slovenski jezik, kulturo in narod. Zato imamo pravico zahtevati državo, ki bo najprej skrbela za svoje ljudi, svojo varnost in svojo prihodnost.

Preveč časa smo gledali, kako se dopuščajo zlorabe sistema, fiktivne prijave prebivališč, nezakonite migracije in politika, ki pogosto postavlja interese drugih pred interese slovenskega človeka. Slovenci nismo proti poštenim ljudem, ki pridejo delat in spoštovat naše zakone. Smo pa proti kaosu, dvojnim merilom in uničevanju slovenske identitete.

Prišel je čas sprememb. Čas, ko bo Slovenija znova postala država reda, odgovornosti in ponosa. Država, kjer bodo zakon veljal za vse enako. Kjer bodo socialna pomoč, stanovanja in varnost namenjeni najprej ljudem, ki so to državo gradili in vanjo vplačevali. Kjer se bo spoštovalo slovenski jezik, slovensko kulturo in slovenske vrednote.

Janševa vlada bo morala jasno povedati: nezakonite migracije nimajo mesta v Sloveniji. Zlorabe sistema se morajo končati. Fiktivne prijave, socialni turizem in kriminal morajo biti strogo kaznovani. Slovenija potrebuje učinkovito zaščito meja, hitrejše postopke deportacij za tiste, ki kršijo zakone, ter politiko, ki bo spodbujala varnost, delo in prihodnost slovenskih družin.

A največja sprememba se mora zgoditi med ljudmi. Slovenci moramo znova verjeti vase, v svoj narod in svojo državo. Predolgo so nas prepričevali, da moramo biti tiho, da moramo vse sprejeti in da nimamo pravice braniti svojega doma. Pa jo imamo. In čas je, da to tudi pokažemo mirno, odločno in ponosno.

Naj Slovenijo končno obsije sonce pameti. Naj se prebudi narod, ki je skozi zgodovino že večkrat dokazal, da zna stopiti skupaj, ko gre za njegov obstoj. Prihajajo časi, ko bomo morali znova pokazati pogum, enotnost in ljubezen do svoje domovine.

Za varno, pravično in ponosno Slovenijo. Za prihodnost slovenskega naroda.