Iranci označili Hormuško ožino kot »končni vzvod«

Piše: C. R.

Visoki iranski uradniki še naprej iranski nadzor nad Hormuško ožino označujejo za strateško nujnost in osrednji element iranskega odvračanja Združenih držav Amerike in Izraela.

Svetovalec vrhovnega voditelja Ali Akbar Velayati je 27. maja ožino označil za iranski “končni vzvod” in “resnično zagotovilo” za “preživetje” sporazuma med ZDA in Iranom. Velayatijeve izjave morda odražajo prepričanje iranskega režima, da bi iranska sposobnost ogrožanja mednarodnega ladijskega prometa in energetskih trgov zmanjšala pripravljenost Združenih držav Amerike na umik iz kakršnega koli morebitnega sporazuma ali izvedbo nadaljnjih vojaških operacij proti Iranu. Velayatijeve izjave odražajo stopnjo, do katere se visoki iranski voditelji združujejo okoli ideje iranskega nadzora nad ožino kot ključnega stebra tega vzvoda.

Njegove izjave so skladne tudi z oceno ISW-CTP, da Iran meni, da je nadzor nad ožino bistven za ponovno vzpostavitev odvračanja Združenih držav Amerike in Izraela po poslabšanju drugih iranskih odvračilnih zmogljivosti, zlasti iranskih zmogljivosti balističnih raket. Iranski uradniki še naprej vztrajajo, da bo Iran “ponovno odprl” ožino za civilno ladijski promet v skladu z “iranskimi dogovori”, kar odraža širša iranska prizadevanja za institucionalizacijo nadzora nad prometom skozi plovno pot in je v neposrednem nasprotju z zahtevo ZDA po svobodi plovbe. Iranski mediji so objavili osnutek sporazuma med ZDA in Iranom, v katerem bi Iran “obnovil” ladijski promet skozi ožino, hkrati pa bi še naprej skupaj z Omanom upravljal pomorski promet. V osnutku predloga je tudi določeno, da bi vojaškim plovilom prepovedal tranzit skozi ožino. Iran v preteklih osnutkih predlogov ni izrecno prepovedal vojaškim plovilom tranzita skozi ožino, vendar so iranski uradniki in mediji to omejitev večkrat javno izjavili.

Združene države so osnutek predloga v iranskih medijih zavrnile kot “popolno izmišljotino”, vendar kroženje predloga v iranskih medijih kljub temu odraža iranska nenehna prizadevanja za zagotovitev priznanja svoje suverenosti nad ožino v kakršnem koli sporazumu z Združenimi državami. Iran je uporabil pomorske mine in napade na komercialna plovila, da bi plovila prisilil k tranzitu skozi iransko nezakonito in nepriznano shemo ločitve prometa v iranskih teritorialnih vodah, s čimer je dejansko prisilil plovila, da priznajo iranski nadzor nad ožino. Iranski uradniki so se sklicevali na Konvencijo ZN o pomorskem pravu, da bi poskušali upravičiti zaračunavanje pristojbin plovilom za tranzit skozi iranske teritorialne vode. Ta plovila niso le prisiljena uporabljati iranskega sistema ločenega prometa, ampak so pristojbine, ki jih plačujejo Iranu, del iranskega zaščitnega reketa, v katerem plovila plačujejo, da se izognejo iranskim napadom. Vsak dogovor, po katerem lahko pomorski promet poteka skozi iranski sistem ločenega prometa le z iranskim soglasjem, je v nasprotju z zahtevo ZDA po svobodi plovbe, tak dogovor pa bi znatno spodkopal interese ZDA in ustvaril nevaren precedens za svobodo plovbe po mednarodnih plovnih poteh. Ameriški predsednik Donald Trump je 27. maja poudaril pomen svobode plovbe skozi ožino in izjavil, da ožine “nihče ne bo nadzoroval”.

