V ponedeljek in torek predstavitve ministrskih kandidatov, v četrtek potrjevanje ministrske ekipe v DZ

Piše: C. R., STA

Kandidati in kandidatke za ministrske funkcije v 16. slovenski vladi in četrti vladi Janeza Janše se bodo pred pristojnimi delovnimi telesi DZ predstavili v ponedeljek in torek. Objavljamo časovnico predstavitev kandidatov za ministre.

ponedeljek, 1. 6.

9.00 predstavitev kandidata za ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca pred pristojnim odborom DZ; mala dvorana

9.00 predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja pred pristojnim odborom DZ; velika dvorana na Tomšičevi

12.00 predstavitev kandidata za ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja pred pristojnim odborom DZ; mala dvorana

12.00 predstavitev kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića pred pristojnim odborom DZ; velika dvorana na Tomšičevi

15.00 predstavitev kandidata za ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka pred pristojnim odborom DZ; mala dvorana

15.00 predstavitev kandidatke za ministrico za kulturo Ignacije Fridl Jarc pred pristojnim odborom DZ; velika dvorana na Tomšičevi

18.00 predstavitev kandidata za ministra za zdravje Tadeja Ostrca pred pristojnim odborom DZ; mala dvorana

18.00 predstavitev kandidata za ministra za finance Andreja Širclja pred pristojnim odborom DZ; velika dvorana na Tomšičevi

torek, 2. 6.

9.00 predstavitev kandidatke za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš Rojs pred pristojnim odborom DZ; velika dvorana na Tomšičevi

9.00 predstavitev kandidata za ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja pred pristojnima odboroma DZ; mala dvorana

12.00 predstavitev kandidata za ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza pred pristojnim odborom DZ; mala dvorana

12.00 predstavitev kandidatke za ministrico za okolje in prostor Polone Rifelj pred pristojnim odborom DZ; velika dvorana na Tomšičevi

15.00 predstavitev kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča pred pristojnim odborom DZ; mala dvorana

15.00 predstavitev kandidatke za ministrico brez resorja Suzane Lep Šimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu pred pristojno komisijo DZ; velika dvorana na Tomšičevi

17.00 predstavitev kandidatke za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič pred pristojnim odborom DZ; velika dvorana na Tomšičevi

V četrtek se bo potrjevalo ministrsko ekipo

Sodeč po predvidevanjih bo izredna seja Državnega zbora, na kateri bodo potrjevali ministrsko ekipo, v četrtek, 4. junija. Omenjeni predlog izhaja iz sklica torkovega kolegija predsednika DZ, na katerem se bodo dogovorili o sklicu izredne seje.

Po zaslišanju ministrskega kandidata mora predsednik pristojnega delovnega telesa takoj po zaslišanju oziroma najkasneje v 48 urah predsedniku DZ in predsedniku vlade poslati mnenje delovnega telesa o predstavitvi kandidata. Na seji DZ se glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti. Večina navzočih poslancev mora nato potrditi listo na javnem glasovanju. Vlada pa nastopi funkcijo, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri čemer ministri brez resorja ne štejejo. Ministri nove vlade po izvolitvi zaprisežejo pred DZ.