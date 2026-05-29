(VABILO) 31. Shod za zaščito pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo

Piše: C. R.

Pridite! Ta ponedeljek, 1.6., ob 14.30, pred ljubljanski Magistrat, na 31. jubilejni shod za zaščito čiste pitne vode pred Jankovičevo zastrupitvijo. Dobrodošli!

Borci za čisto pitno vodo smo dosegli izjemen uspeh! Uspeli smo zaščititi čisto pitno vodo pred zastrupitvijo z nevarnim in nezakonitim kanalom C0 ves čas Golobove vlade! Zoran Janković še naprej grozi, da bo zagnal nevaren in nezakonit kanal C0 nad zbirališči pitne vode za več kot 400.000 ljudi. Zato moramo vztrajati tudi naprej. Dobrodošli na že 31. shodu, za zaščito čiste pitne vode pred Jankovičevo zastrupitvijo! Povabite naprej. Hvala in čestitke vsem, ki pomagate braniti pitno vodo pred Jankovičevo zastrupitvijo.

Dve veliki sodni zmagi od zadnjega shoda!

V začetku maja je Zoran Janković na upravnem sodišču doživel dva zelo pomembna poraza. Iz obeh odločitev izhaja, da so gradbena dovoljenja nezakonita. V prvi sodbi (IU 174/2023) je upravno sodišče odločilo, da Janković nima služnosti za eno parcelo, ki je bila že v prvem gradbenem dovoljenju. Se pravi, je sodno dokazano, da je že prvo gradbeno dovoljenje nezakonito. Druga sodba (I U 195/2024-61) je še hujša bomba. Iz sodbe izhaja, da Janković mora narediti presojo vplivov na okolje, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Se pravi, ker je ni naredil, so gradbena dovoljenja nezakonita. Sodišče ni samo formalno raztrgalo odločbo Tine Sršen, ki je odločila, da za kanal C0 ni treba presoje vplivov na okolje. Odločbe upravno sodišče ni razveljavilo samo zato, ker jo je izdala tina Sršen, ki za to ni bila pooblaščena, nima narejenega izpita iz upravnega postopka in nima pravne izobrazbe, ampak tudi vsebinsko raztrgalo. In sicer, sodišče je ugotovilo to, kar ves čas govorimo, da tudi sklep Agencije iz okolje iz leta 2016, da ni potrebna presoja vplivov na okolje še ni pravnomočna in zato ni mogoče zakonito izdajati nobenih upravnih aktov, ki se sklicujejo na ta sklep. Se pravi tudi ne gradbenih dovoljenj. Se pravi ti dve sodbi Upravnega sodišča sta pokazali, da so Jankovićeva gradbena dovoljenja, s katerimi se ves čas hvali, nezakonita. Pokažeta pa ti dve sodbi še nekaj. Mi smo ves čas upravno enoto in ministrstvo opozarjali na točno te ugotovitve, kar je sedaj povedalo Upravno sodišče, se pravi, državni uslužbenci ne morejo reči, da tega niso vedeli. Se pravi so vedeli, zakone morajo poznati, pa so vseeno Jankoviću enega za drugim izdajali gradbena dovoljenja. Ti dve sodbi zato dokazujeta tudi Jankovićevo korupcijo, ki jo izvaja na upravni enoti Ljubljana in ministrstvu za okolje ter ministrstvu za naravne vire.

Aleš Primc