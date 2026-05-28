Bo Rusija zaradi pomanjkanja vojakov začela s prisilnim novačenjem?

Piše: A. S.

Po poročanju Institute for the Study of War se v Kremlju vse bolj kažejo težave pri novačenju vojakov za vojno v Ukrajini. Ruske oblasti naj bi zato razpravljale o možnosti nove prisilne mobilizacije rezervistov, saj visoke izgube na fronti, gospodarske posledice vojne in vse manj zanimanja za prostovoljno služenje močno pritiskajo na ruski sistem novačenja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelensky je izjavil, da je Ukrajina pridobila informacije iz Rusije o pripravah na dodatno mobilizacijo, s katero želi Moskva povečati število vojakov v Ukrajini za več deset tisoč ljudi. Ob tem naj bi Rusija že okrepila prizadevanja za novačenje, čeprav ni jasno, ali gre predvsem za prostovoljno novačenje ali širše priprave na vpoklic rezervistov.

Ruski predsednik Vladimir Putin za zdaj še vztraja pri sistemu pogodbenega novačenja. Konec maja je podpisal odlok, ki novim vojakom in njihovim zakoncem omogoča odpis dolgov do deset milijonov rubljev, če podpišejo pogodbo z ruskim obrambnim ministrstvom za najmanj eno leto.

Analitiki ISW ocenjujejo, da razprave o morebitni novi mobilizaciji kažejo predvsem na rusko šibkost. Ruske sile naj bi se soočale z vse slabšimi rezultati na bojišču, upadom števila prostovoljcev ter naraščajočim nezadovoljstvom prebivalstva zaradi dolgotrajne vojne in visokih izgub.

Pomemben dejavnik pri tem naj bi bila vse večja premoč Ukrajine na področju brezpilotnih letalnikov. Ukrajinski droni po navedbah ISW močno omejujejo rusko premikanje vojakov in oskrbo fronte, kar zmanjšuje prednost Rusije v številčnosti. Ukrajinski napadi z droni naj bi prizadeli tudi ruske logistične poti proti Krimu in okupiranim območjem na jugu Ukrajine.

Ukrajinski minister za digitalni razvoj Mikhailo Fedorov je napovedal nadaljnje širjenje napadov na rusko logistiko in oskrbovalne poti, pri čemer želi Ukrajina povečati financiranje najbolj učinkovitih enot z brezpilotniki. Rusija medtem po navedbah ISW vse težje zagotavlja zadostno število novih vojakov. Moskva naj bi zato širila novačenje tudi na ženske in študente, predvsem za delo v enotah brezpilotnih sistemov in zračne obrambe v zaledju.

Poročilo opozarja tudi na posledice ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ruska vlada naj bi razmišljala o začasni omejitvi izvoza dizelskega goriva in letalskega kerozina, potem ko so ukrajinski napadi prizadeli številne ruske rafinerije. Po podatkih analitične hiše OilX je aprila letos proizvodnja v ruskih rafinerijah padla na najnižjo raven po letu 2009.