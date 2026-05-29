V novi Demokraciji preberite: Asta Vrečko in medijski sklad: Ali razdeljevanje milijonov evrov krepi pluralizem ali klientelizem?

Piše: Vida Kocjan

Ministrica za kulturo Asta Vrečko, tudi sokoordinatorica Levice, je v mandatu vlade Roberta Goloba postala ena najbolj kontroverznih članic ekipe. Njen način upravljanja z medijskim skladom, prek katerega so vsako leto razdelili več milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, kaže na pristranskost in klientelizem.

Šlo je za sistematično favoriziranje levih in levosredinskih medijev, medtem ko je sama govorila o strokovnosti odločitev in krepitvi pluralizma. Pa so njena dejanja res odražala njene besede? Poglejmo.

Zgodovinsko ozadje medijskega sklada

Sistem sofinanciranja medijev v Sloveniji obstaja že od leta 2002. V tem obdobju je bilo prek različnih razpisov razdeljenih več kot 54 milijonov evrov javnih sredstev. Osnovni cilj je bil in ostaja podpora vsebinam, ki jih tržni mehanizmi sami težko vzdržujejo: lokalnim in regionalnim programom, manjšinskim vsebinam, kulturnim rubrikam in poglobljenemu novinarstvu.

V času vlade Roberta Goloba in ministrice Vrečko so se razpoložljiva sredstva opazno povečala. V letu 2026 je bilo razdeljenih 4,1 milijona evrov. Razpis je bil razdeljen na dva sklopa, in sicer na področje A (tiskani, radijski, televizijski in spletni mediji nacionalnega in regionalnega pomena) in področje B (lokalni, regionalni, študentski in nepridobitni radijski ter televizijski programi). V obdobju 2022–2026 so skupno razdelili od 18 do 20 milijonov evrov. Večino levičarskim medijem. Desno usmerjeni mediji pa so bili spregledani; nekateri se na razpis zaradi vnaprej znane ideološke usmeritve in odkritih napadov nanje ob delitvi denarja sploh niso prijavili. Dodati pa je treba, da Radia Ognjišče le niso v celoti prezrli: v letu 2026 so mu za program odobrili več kot 100 tisoč evrov. Nova24TV, Nova hiša in Nova obzorja iz medijskega sklada v obdobju 2022–2026 po javno dostopnih podatkih niso prejeli skoraj ničesar. Poznavalci opozarjajo na sistematično izključitev in sistematično diskreditacijo. Ali drugače: medtem ko so levi mediji (Dnevnik, Mladina, Radio Študent) v petih letih prejeli po več sto tisoč evrov, so Nova24TV, Nova hiša in Nova obzorja ostali praktično brez državne podpore.

Analiza sestave strokovne komisije

Na razpisu za leto 2026 so največja sredstva prejeli mediji z levo in levosredinsko usmeritvijo. V petih letih mandata Aste Vrečko je bilo iz medijskega sklada razdeljeno približno 18 do 20 milijonov evrov. Trend dodeljevanja je zelo stabilen, isti mediji redno prejemajo visoka sredstva.

Ministrstvo za kulturo z Vrečkovo na čelu je poudarjalo, da o sredstvih ne odloča minister, temveč stalna strokovna komisija za medije. Pogled pa pokaže, da večina članov komisije izhaja iz Fakultete za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, ki velja za levosredinsko akademsko okolje. Komisiji je torej manjkala širša svetovnonazorska raznolikost. Verjetno namerno.

Člani komisije so bili: dr. Jernej Kaluža – predsednik (FDV UL), Katja Lihtenvalner – novinarka (sodeluje z Večerom), dr. Jernej Amon Prodnik – FDV UL, Maja Ava Žiberna in Bojan Veselinovič – nekdanji direktor STA.

Celoten članek si lahko preberete v novi številki Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!