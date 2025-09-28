(INTERVJU) Davide Quadri, politični svetovalec Patriotov za Evropo: “V Italiji je tako imenovana prebujenska ideologija veliko manj razširjena kot v drugih državah.”

Piše: Andrej Sekulović

Z Davidom Quadrijem, političnim svetovalcem Patriotov za Evropo in mednarodnim tajnikom podmladka italijanske stranke Lega (po slovensko Liga) smo se pogovarjali o uresničevanju remigracije, demografskih izzivih in stanju v Italiji.

Davide Quadri je mednarodni tajnik Lige Giovani, podmladka italijanske stranke Liga Mattea Salvinija. Je tudi politični svetovalec skupine Patrioti za Evropo v Evropskem parlamentu in soustanovitelj mednarodne domoljubne mreže Patriots Network. Med letoma 2011 in 2014 je študiral ekonomijo na Univerzi za študije v Insubrii (Università degli Studi dell’Insubria) ter med letoma 2022 in 2025 na Telematski univerzi Pegaz (Università Telematica Pegaso).

Gospod Quadri, dejavni ste v mladinskem krilu italijanske konservativne stranke Liga. Nam lahko poveste kaj več o svojem delu v Salvinijevi stranki in tudi, kako gre stranki te dni?

Sem mednarodni tajnik za Ligo Giovani. Moja glavna naloga je mreženje, da torej gradim in krepim odnose s podobno mislečimi domoljubi in mladinskimi gibanji iz vse Evrope. Liga je sama po sebi močno ukoreninjena v lokalna območja, kjer izraža skrbi povprečnih državljanov in predlaga konkretne rešitve za dejanske težave. Na nacionalni stopnji igra Liga osrednjo vlogo v vladi. Svoje vrednote in prioritete vključuje v aktualno politiko ter brani interese Italijanov in lokalnih skupnosti.

Dejavni ste tudi znotraj nacional-konservativne desne politične skupine Patrioti za Evropo v Evropskem parlamentu. Zakaj se je Liga pridružila tej skupini in kakšna je vaša vloga pri Patriotih za Evropo?

Liga se je odločila pridružiti skupini Patrioti za Evropo, ker se njene vrednote in cilji močno skladajo s stališči drugih strank v tej skupini. Gre za koalicijo, ki jo odlikujejo koherentnost, doslednost in zvestoba svojim načelom; to je nekaj, kar jo ločuje od drugih političnih skupin v Evropskem parlamentu. Zato ni nobeno presenečenje, da skupina Patrioti postaja vse bolj privlačna za predstavnikr drugih, bolj »identitarno« usmerjenih skupin. V njej prepoznavajo zaupanja vredno in solidno platformo za sodelovanje.

Voditelja Lige Mattea Salvinija so v preteklosti napadali v medijih, hkrati pa ga je italijanski pravosodni sistem celo postavil na zatožno klop zaradi njegovega odločnega nasprotovanja množičnim migracijam in dejanj, s katerimi je hotel zajeziti migrantski val. Kako mu gre danes?

Nikoli ne bomo pozabili odličnih dosežkov Mattea Salvinija, ko je bil na položaju ministra za notranje zadeve, predvsem glede vprašanj mejnega nadzora in nacionalne varnosti, zaradi česar ga je napadel levičarski sodnik. Danes minister Piantedosi opravlja svoje pomembno delo profesionalno in odločno, kljub temu pa je jasno, da je treba glede migracij še veliko postoriti. Smo pa na boljši poti kot v preteklosti.

Kako bi ocenili vladno politiko premierke Giorgie Meloni glede množičnih migracij in kakšni so trenutni ukrepi italijanske vlade pri preprečevanju nezakonitih migracij v Italijo?

Zdajšnja vlada se resno posveča vprašanju migracij, denimo z dogovori z državami tretjega sveta in z drugimi politikami, so pa kljub temu rezultati še vedno nezadostni. Težava se skriva v številnih strukturah in organizacijah, ki jim migracije prinašajo dobiček in vidijo v Italiji varno zatočišče za migrante. Takšno dojemanje pa žal utrjuje sodelovanje določenega spolitiziranega odseka sodstva, ki velikokrat ovira delovanje vlade. To žal ni samo mnenje ali trditev, saj so to dokazali raziskovalni novinarji in so objavili italijanski časopisi.

Maja letos ste se udeležili velikega vrha o remigraciji v Milanu. Slednjega so različne levičarske skupine skušale preprečiti. Kakšni so bili vaši vtisi in ali menite, da bi lahko v prihodnosti remigracija postala del italijanske uradne politike?

Italija mora pokazati več poguma, tako da odpre iskreno in resno razpravo o remigraciji. Vlade ne bi smelo biti strah predlagati zakonodaje, ki bi temeljila vsaj na danskem modelu – na pristopu, ki ga je, kot vemo, sprejela levičarska vlada. Desnica se ne bi smela bati predlagati jasnih zakonodajnih smernic, ki bi omogočale vračanje migrantov, ki nimajo pravice ostati v Italiji; predvsem tistih, ki so vstopili v državo nezakonito, tistih, ki so jim bile zavrnjene prošnje za zaščito, ali tistih, ki predstavljajo grožnjo za javno varnost. Pri tem ne gre za ideologijo, temveč za zdravo pamet in odgovornost do naših državljanov. Tovrstni ukrepi dajejo prednost redu, zakonitosti in družbeni koheziji. Remigracija pomeni tudi zaščito italijanskega socialnega sistema, ki je pogosto pod pritiskom zaradi nenadzorovanih tokov. Omogočala bi namreč preusmeritev virov k tistim, ki jih zares potrebujejo; k italijanskim družinam, ki se soočajo z nizko rodnostjo in ekonomskimi pritiski. Konec koncev gre za zagotavljanje tega, da bi bile migracije nadzorovane, regulirane in v skladu z italijanskimi nacionalnimi interesi.

Povejte nam, prosim, kakšno je zdajšnje demografsko stanje v Italiji?

Demografsko stanje v Italiji je zelo skrb zbujajoče. Odgovor na upadanje stopnje rodnosti ne morejo biti množične migracije. Namesto tega potrebujemo obširen sklop socialnih in družinskih politik, ki bi omogočale parom, da imajo otroke, ne da bi bili prisiljeni izbirati med družino ali poklicno kariero. Danes se v Italiji vse prepogosto dogaja, da se imeti otroke nima več za blagoslov, ampak za ekonomsko breme. Italija bi se morala zgledovati po madžarski prodružinski politiki, ki je uspešno spodbudila večjo rodnost, tako da je podprla mlade družine.

Kako pa je v Italiji s »prebujensko« ideologijo, s skupinami LGBT+ in nevladniki? Ali zdajšnja vlada omejuje njihovo agendo?

V Italiji je tako imenovana prebujenska ideologija veliko manj razširjena kot v drugih državah. Italijani so pragmatični. Skrbijo jih dejanska vprašanja, kot so zaposlitev, varnost in gospodarska stabilnost. Zaradi tega poskusi, da bi začeli vsiljevati prebujensko ali ideološko agendo, vedno znova spodletijo na voliščih. Določeni mediji, ki pogosto oponašajo liberalni tisk iz ZDA, se še vedno trudijo vsiljevati takšne narative, vendar pa se s tem vse bolj oddaljujejo od javnega mnenja. Italijani so pravzaprav veliko bolj tolerantni in razumni, kot jih progresivni establišment v tujini skuša predstavljati.

Hvala vam za intervju. Bi za konec še kaj sporočili našim bralkam in bralcem?

Zahvalil bi se vam za zanimanje in opozoril slovensko javnost na izzive, s katerimi se soočamo in zadevajo vse nas na evropski stopnji. Tega se moramo zavedati, da bi lahko branili in ohranili Evropo, kakršno poznamo in globoko ljubimo.