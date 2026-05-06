(VIDEO) Dr. Valentin Areh odkrito spregovoril o greznici na RTV

Piše: G. B.

Že novembra lani je na Goriških večerih nastopil dr. Valentin Areh, vojni dopisnik in nekdanji vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija. Razkril je marsikaj umazanega o “depolitizirani” RTVS.

Denimo o tem, kako se izbira goste za oddajo na RTV. Kot pravi, novinarji na RTV sistematično izbirajo strokovnjake, ki podpirajo levo stran. Pred oddajo kličejo strokovnjake, vendar preverjajo njihovo politično usmeritev, dokler ne najdejo tistega, ki se strinja z njihovo narativo. Šele nato ga povabijo in v oddaji trdijo, da stroka podpira vse to, kar počne leva stran. Hkrati pa skrivajo, da je pet strokovnjakov dejalo: „To ni stroka, kar želite predstaviti javnosti.”

Novinarji širijo lastno politično prepričanje. Novinarska elita tako naredi vse, da se njihova ideologija v javnosti prikaže kot edina resnica, opozarja.