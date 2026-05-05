Trump pred obiskom Rubia v Vatikanu znova kritičen do papeža

Piše: STA

Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom državnega sekretarja Marca Rubia pri Svetem sedežu in v Italiji znova ostro kritiziral papeža Leona XIV. V intervjuju s konservativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je dejal, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trump je Leonu XIV. tudi očital, da ga ne bi motilo, če bi Iran imel jedrsko orožje.

V Vatikanu so se na najnovejše kritike ameriškega predsednika odzvali mirno. “Papež nadaljuje svojo pot s pridiganjem evangelija in miru, kot bi rekel sveti Pavel, in sicer ob vsaki primerni in neprimerni priložnosti,” je po poročanju italijanskih medijev o Trumpovih izjavah dejal vatikanski državni tajnik Pietro Parolin.

Leon XIV., sicer prvi v ZDA rojeni papež, je bil v zadnjem času večkrat kritičen do ameriške vojne proti Iranu in je pozval k miru na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik je zato svetega očeta aprila označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele.

Za nameček je Trump na omrežju Truth Social objavil še sliko, ustvarjeno z umetno inteligenco, na kateri je sam upodobljen kot Jezus. Papež je v odzivu poudaril, da s Trumpom ne namerava razpravljati, da se ga ne boji in da bo še naprej širil sporočilo miru.

Poskus izboljšanja odnosov med Vatikanom in Washingtonom italijanski mediji vidijo v obisku ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia v Vatikanu ta četrtek. A novi Trumpovi očitki na račun papeža po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pomenijo dodatno breme za obisk ministra, ki je sicer tudi sam katoličan.

Rubio ima v četrtek v Vatikanu na programu srečanje z državnim tajnikom Parolinom, po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa naj bi ga sprejel tudi papež. V petek bo imel v Rimu pogovore z italijanskim zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem in premierko Giorgio Meloni.

Ameriški veleposlanik pri Svetem sedežu Brian Burch po poročanju medijev ob obisku Rubia v Vatikanu pričakuje odprte pogovore. “Države imajo različna mnenja,” je dejal, ob tem pa zavrnil govorice o razkolu med Washingtonom in Vatikanom.