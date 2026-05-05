Ali Putin trepeta pred državnim udarom? Takšen ukrep je sprejela Rusija, mnogi se držijo za glavo

Vse kaže, da bo letošnji “dan zmage” (9. maj) – gre za praznik, ki ga je Ruska federacija podedovala od Sovjetske zveze, Zahod sicer svoj dan zmage nad fašizmom praznuje dan prej – precej naporen za Vladimirja Putina, ki trepeta pred možnim prevratom.

Pred sobotnimi slovesnostmi ob dnevu zmage je bil danes v Moskvi nekaj ur prekinjen mobilni internetni dostop. Prekinjen je bil potem, ko so mobilni operaterji opozorili, da bodo motnje trajale do sobote, ko bo na Rdečem trgu ruske prestolnice potekala tradicionalna vojaška parada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Parada ob dnevu sovjetske zmage nad nacistično Nemčijo med drugo svetovno vojno bo sicer okrnjena zaradi bojazni pred ukrajinskimi napadi z droni. Kot je pred dnevi sporočilo rusko obrambno ministrstvo, zaradi nevarnosti napadov na paradi ne bodo sodelovali tanki, rakete in druga vojaška oprema.

Ruski mobilni operaterji MTS, Megafon in Beeline so v ponedeljek svojim naročnikom sporočili, da “bi med pripravami na slovesnosti in med njimi od 5. do 9. maja lahko prihajalo do občasnih omejitev mobilnega interneta in pošiljanja sporočil SMS v Moskvi in moskovski regiji”. Poudarili so, da ne izključujejo “težav pri plačevanju s karticami, uporabi bankomatov in storitev geolokacije”.

Po poročanju AFP danes v Moskvi nekatere trgovine med prekinitvami niso mogle obdelovati plačil s kreditnimi karticami. Prekinitve so vplivale tudi na delovanje bankomatov, taksi služb in spletnih zemljevidov.

Izpadi interneta so sicer v zadnjih mesecih postali pogost del vsakdanjika v ruskih obmejnih regijah. Moskva trdi, da so občasne prekinitve potrebne za preprečevanje delovanja ukrajinskih dronov, ki se povezujejo prek lokalnih omrežij.

Ukrajina je sicer že lani skušala motiti parado 9. maja z množičnimi napadi z droni na Moskvo v dneh pred njo, s katerimi je povzročila prometni kaos ter odpovedi in zamude letov.

Po besedah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je bilo v ponedeljek proti prestolnici usmerjenih 15 ukrajinskih dronov, ki so jih sestrelili.

Rusija je sicer zaradi obeležitev dneva zmage med 8. in 9. majem razglasila enostransko prekinitev ognja z Ukrajino, invazijo na katero izvaja že štiri leta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nato napovedal, da bo Ukrajina od polnoči v sredo spoštovala prekinitev ognja. Do kdaj bo veljala, ni sporočil.