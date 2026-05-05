Se pripravlja atentat na Putina?

Piše: C. R.

Po nedavno razkritem evropskem obveščevalnem poročilu naj bi ruski predsednik Vladimir Putin vse bolj skrbel za lastno varnost in varnost najvišjih uradnikov režima. Po poročanju zahodnih in ruskih opozicijskih virov naj bi ruske varnostne službe okrepile zaščitne ukrepe, saj naj bi obstajala bojazen pred morebitnimi poskusi atentata, vključno z napadi z droni.

Poročilo navaja, da naj bi Putin večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih v Krasnodarski regiji ter prenehal obiskovati svoje rezidence v moskovski regiji in pri Valdaju. Motnje interneta v Moskvi naj bi bile deloma povezane z varnostnimi ukrepi in zaščito pred droni. Prav tako naj bi Putin spremenil pravila Zvezne varnostne službe (FSO), da bi razširil zaščito na deset visokih generalov po napetem sestanku decembra 2025, kjer so si uradniki medsebojno pripisovali odgovornost za atentat na visokega ruskega generala Fanila Sarvarova v Moskvi.

Po oceni Inštituta za preučevanje vojne (ISW) obstajajo dodatni znaki okrepljenih varnostnih ukrepov, vključno z razporejanjem protizračne obrambe okoli ključnih Putinovih lokacij. Ukrajinski napadi z droni, ki so v zadnjih letih postali pogostejši in intenzivnejši, naj bi dodatno prispevali k zaskrbljenosti ruskega vodstva.

Obveščevalno poročilo sicer omenja tudi možnost notranjih napetosti v ruskem vodstvu, vendar ISW poudarja, da za navedbe o domnevnem poskusu državnega udara ni neodvisnih dokazov.

Na vojaškem področju je rusko obrambno ministrstvo imenovalo novega poveljnika ruskih letalskih sil, kar naj bi bilo povezano s kritikami zaradi slabega delovanja zračne obrambe in operacij.

Na fronti v Ukrajini ruske sile kljub več mesecem poskusov še niso dosegle večjih uspehov pri zavzetju območja okoli Kostjantinivke, čeprav so se v mesto delno infiltrirale. Glavni ruski napor naj bi se v zadnjem času preusmerjal proti smeri Pokrovska, kamor prerazporejajo enote oklepnih divizij.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem napovedal enostransko začasno premirje ob dnevu zmage 9. maja, če bi ga Rusija spoštovala tudi na svoji strani.

Na gospodarskem področju so švedske oblasti zasegle ruski tanker iz t. i. “senčne flote”, ki ga EU in več držav sankcionirajo. Ukrep je del širših evropskih prizadevanj za omejevanje ruskega izvoza nafte prek obvodnih pomorskih poti.

Vir: Russian Offensive Campaign Assessment, May 4, 2026 | ISW