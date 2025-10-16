(ZDRAVJE) Friedreichova ataksija ostaja predolgo neprepoznana

Piše: J. Š.

Dolgoletne težave z ravnotežjem, utrujenost, pogosta spotikanja, šibkost mišic in postopno slabšanje gibanja – a brez prave razlage. Takšen je lahko vsakdan ljudi s Friedreichovo ataksijo (FA), dedno nevrološko boleznijo, ki se pogosto začne že v otroštvu, a ostane dolgo neprepoznana.

»Gre za zelo kompleksno bolezen, ki ne prizadene samo gibanja – prisotne so tudi prizadetost srčne mišice in kostno-mišičnega sistema, sladkorna bolezen, motnje vida in sluha. Zato je tako pomembno, da bolnika obravnava tim strokovnjakov. In predvsem – da na ataksijo sploh pomislimo, ko vidimo simptome, ki se jih ne da enostavno razložiti,« je opozorila asist. Tita Butenko, dr. med., pediatrinja iz Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo UKC Ljubljana.

A ravno na to – da bi sploh pomislili na FA – se pogosto pozabi. »Zdravniki v zadnjih letih FA pogosteje prepoznajo tudi pri odraslih bolnikih, ki so prej dolga leta obiskovali različne specialiste, a brez celostne razlage svojih simptomov,« je povedal doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med., nevrolog z UKC Ljubljana. »Friedreichova ataksija je redka, a zelo zahtevna dedna nevrološka bolezen, ki postopno prizadene predvsem gibanje in govor, lahko pa tudi druge organske sisteme. Čeprav bolezni še ne znamo pozdraviti, je zgodnje prepoznavanje ključnega pomena, saj omogoča ustrezno spremljanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov. Z novimi zdravili in raziskavami pa se kažejo realne možnosti, da bomo potek bolezni lahko upočasnili in izboljšali kakovost življenja bolnikov.«

Tudi osebna izkušnja Nike Vencelj potrjuje, kako dolga in negotova je lahko pot do diagnoze. Pri dvanajstih letih je začela izgubljati ravnotežje. Mislila je, da je samo nerodna. Ko so se težave stopnjevale, jo je bilo sram – najprej pred vrstniki, potem pred učitelji. Zdravniki so dolgo iskali vzroke, a brez uspeha. Diagnoza FA je prišla šele več let kasneje.

Danes Nike živi v Ljubljani. Potaplja se, riše, trenira v fitnesu, pleše na vozičku, njen vsakdan pa ji lepša službeni pes Skval. »FA mi je popolnoma spremenila pogled na svet. Nisem več ista Nike kot nekoč, sem pa bolj svoja. Rada sem aktivna, rada raziskujem, rada živim. Najtežje je bilo sprejeti, da stvari ne bodo takšne, kot sem si jih predstavljala – a sem ugotovila, da jih lahko naredim po svoje. Samo drugače. In z več smeha,« je povedala. »Včasih prisežem, da sem jaz Skvalova pomočnica, ne on moj.«

Ko diagnoza končno pride, se vprašanja ne končajo – šele začnejo se. »Ljudje se najprej osredotočijo na zdravje. Zelo hitro pa pride trenutek, ko je pomembno vprašanje: kako bom živel? Kako si bom uredil vsakdan? Kako bom dosegel, kar si želim, kljub bolezni?« je povedala Mateja Toman, predsednica Društva distrofikov Slovenije. Njihova vloga se začne tam, kjer se mnogi drugi umaknejo – pri podpori. V društvu bolnikom pomagajo pri uveljavljanju pravic, nudijo fizioterapijo, osebno asistenco, prevoze, svetovanja in programe za neodvisno življenje. »Zdravstvena obravnava je pomembna – ampak enako pomembna je tudi podpora. Da ljudje z diagnozo FA ne obstanejo, ampak se premaknejo naprej. Po svoji poti. Morda počasneje, a z jasnim ciljem.«

