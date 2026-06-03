(VIDEO) Predsednik DZ napovedal konec “pocestniškemu obnašanju”, predvsem Lene Grgurevič

Piše: Nova24tv.si

“Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje,” je prek družabnega omrežja Facebook sporočil predsednik Državnega zbora RS Zoran Stevanović.

Prvak Resni.ce Zoran Stevanović se je svojim sledilcem tudi opravičil za obnašanje določenih poslank Svobode in zagotovil: “Vse bo ok.”

Stevanović je omenjeni zapis objavil potem, ko je na Odboru za notranje zadeve DZ prišlo do prave predstave s strani poslanke Svobode Lene Grgurevič. Slednja se je namreč zapletla v glasno prerekanje s predsedujočim odboru, poslancem SDS Žanom Mahničem, ki pa ji ni ostal dolžan.

Kandidat za ministra za notranje zadeve Franci Matoz je v torek izčrpno predstavil svoje poglede na vodenje ministrstva in podrobno odgovoril na vprašanja poslancev bodoče opozicije. Ob tem je treba omeniti, da je bila razprava tako obsežna, da poslanci bodoče koalicije zaradi časovne omejitve praktično sploh niso prišli do besede. Ko je bil predvideni čas za predstavitev izčrpan, je Mahnič sejo zaključil.

Grgurevičeva se je oglasila po zaključku razprave in skušala odpreti nova vprašanja. A slednja ni naletela na popustljiv odziv. Mahnič ji je vzel besedo in jo opozoril, naj ne provocira. Ob tem je poudaril, da poslanka obiskuje odbore, katerih članica ni, ter izrazil mnenje, da ta namenoma ustvarja konflikte in ovira delo predsedujočih. “Prosim, da se izključite in da se nehate v tem parlamentu obnašati kot najhujša huliganka na nogometni tekmi. Lejte, na vsakem odboru je isto, kolegica. Hodite na vsak odbor, tudi tja, kjer niste članica, provocirate, nagajate, skratka težite vsakemu. Glejte, tega je dosti. Postopkovnih ne bom več dovolil, ker odhajamo na glasovanje,” je bil jasen Mahnič. Potem ko je bila Matozu dana zelena luč pristojnega odbora, si Grgurevičeva ni mogla pomagati, da se ne bi še enkrat oglasila. Tokrat je naglas vzkliknila: “Živela diktatura!”

Izstopala tudi na ponedeljkovem zaslišanju

Precej pozornosti je sicer Grgurevičeva požela tudi dan pred tem, in sicer na zaslišanju kandidata za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Potem ko je predsedujoča odboru za kmetijstvo Katja Kokot iz Resni.ce na začetku seje pojasnila, da bodo imeli poslanci za vprašanja na voljo tri ure, saj je dvorana kasneje zasedena, so v vrstah Gibanja Svoboda hitro začeli iskati razloge za spor. Najprej je po navedbah E-Maribora ugovarjal Borut Sajovic, nato pa je sledil nastop Grgurevićeve.

Namesto postavitve postopkovnega vprašanja je sledil niz očitkov na račun predsedujoče. Grgurevićeva je Kokotovi očitala neprimerno vodenje seje, ji pridigala o Poslovniku DZ, jo obtožila pomanjkanja kulture in celo zatrdila, da se vede vehementno. Sama je sicer nastopila z dvignjenim tonom in novim valom obtožb, ki z vsebino zaslišanja kandidata niso imele popolnoma nič skupnega. Kokotova je sicer kljub pritiskom in nenehnim prekinitvam ohranila mirno držo. Ker pa opozorila nikakor niso zalegla, je Grgurevićevi izrekla tri opomine in ji odvzela besedo. Toda tudi to ni zadostovalo za popolno umiritev razmer, saj je poslanka Svobode z negodovanjem nadaljevala še po odvzemu besede.

Tako je seje vodila sama

Glede na to, da je Grgurevićeva sedaj tako polna kritik na račun vodenja sej odborov in sej DZ, spomnimo, kako je seje sicer vodila sama. Na eni od sej Odbora za pravosodje, kjer je večkrat prestopila mejo primernega vedenja, je še posebej ostro nastopila proti poslancu Jožetu Tanku, se norčevala in mu med drugim očitala “jokanje kot otroku”. “Gospod Tanko, držite se teme, ne da se tukaj jokate kot mali otrok. Oprostite, ne morem vam drugače reči. Tukaj debatiramo o neki vsebini, dajte se osredotočiti, vi pa tu zdaj jokate že nekaj časa,” je dejala. Nato je posmehljivo in v tonu, ki je oponašal jokajoči glas, pristavila: “Nočete sprejeti naših amandmajev, ničesar.” Spravila pa se je tudi na poslanca Andreja Poglajna, češ da “ni sposoben”, nato pa mu celo odvzela besedo, ko je opozoril na vprašanje nepristranskosti sodstva.

Ker je poslanka v torek na ves glas zavpila: “Živela diktatura!”, opomnimo, da je bil na seji, ki jo je vodila, postavljen mejnik v slovenskem parlamentarizmu, saj so poslanci tedanje koalicije z glasovanjem utišali poslanca Černača. Ni jim bila namreč po volji kritika pravosodja, ki se ga očitno ne bi smelo kritizirati. Sicer pa niso manjkale niti številne prekinitve razprav poslancev SDS s strani predsednice odbora. Tanko je bil kritičen, ker nihče od njih na njihovi strani ni mogel dokončati niti stavka. Tedaj je opomnil, da se intervenira v primeru groženj, ne pa v neki čisto običajni razpravi, ko argumentiraš z dokumenti, s citiranjem zakonov, ustave itd.