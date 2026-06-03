Neverjetne spletne prevare, ljudje pa nasedajo kot nori – enemu od oškodovancev sunili kar 60 tisočakov

Piše: C. R.

Spletne prevare so tudi na območju Policijske uprave Celje vse pogostejše, storilci pa vse bolj iznajdljivi, poročajo iz PU Celje. Samo v zadnjih dveh dneh so obravnavali štiri spletne prevare.

V prvem primeru je neznanka poklicala občana in mu povedala, da ima na računu za 8.000 evrov kripto valut in da mu bo denar nakazala, če ji omogoči dostop do svojih bančnih podatkov. Očitno ni bilo dovolj, da pove zgolj številko bančnega računa, pač pa tudi vsa gesla. Z njegovega računa je nato v nadaljevanju dvignila dobrih tisoč evrov.

Tudi v drugem primeru je občan storilcu omogočil dostop do spletne banke. Ker na računu ni imel denarja, bil pa je pooblaščen na partnerkin transakcijski račun, si je neznani storilec s pomočjo dostopa do spletne banke, ki mu ga je omogočil občan, uredil predplačniško kartico in si je iz računa na katerega je bil občan pooblaščen, na predplačniško kartico nakazal okoli 2.500 evrov.

V tretjem včerajšnjem primeru sta neznanca poklicala občana in ga prepričala, da ima na računu s kripto valutami okoli deset tisoč evrov in da jih lahko dvigne, če jima posreduje podatke o bančnem računu, kar je tudi storil. Ker na računu občan ni imel denarja, sta neznanca v njegovem imenu na banki zaprosila za hitri kredit v višini dva tisoč evrov, banka jima je kredit odobrila in sredstva nakazala na občanov račun, neznana storilca pa sta sredstva takoj prenakazala na drug račun in ogoljufala občana.

V četrtem primeru je neznani storilec poklical občana in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, saj naj bi v nagradni igri zadel osem tisoč evrov. V nadaljevanju so mu na njegov račun nakazali višji znesek od katerega si je odštel dobitek, ki naj bi ga zadel, na drug račun pa vrnil preostanek nakazanega denarja. Z lažnim prikazovanjem so ga nato pretentali, da je v svojo škodo opravil še več nakazil na druge račune in ga oškodovali za dobrih 60 tisoč evrov.

“Ob tej priložnosti svetujemo občanom naj ne nasedajo tovrstnim telefonskim klicem. Naj neznancem ne pošiljajo svojih podatkov, naj ne razkrivajo številke PIN kreditne ali debetne kartice in gesel za spletno banko,” še sporočajo.