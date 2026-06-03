Tanji Fajon ne bo treba iskati službe, čaka jo tole …

Piše: G. B.

Tanja Fajon, ki se ji ni uspelo prebiti v parlament, izteka pa se ji tudi mandat na zunanjem ministrstvu, očitno ne bo ostala brezposelna.

Če držijo neuradne napovedi, naj bi se Tanja Fajon vrnila na svoje staro delovno mesto na RTV Slovenija. Začela je namreč na nacionalnem radiu leta 1995 (pred tem na RGL), leta 2001 pa je postala dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja.

‼️ Neuradno: po dolgoletni uspešni politični karieri se @tfajon vendarle vrača tja, kjer se je vse začelo. Na njeno staro in še vedno čakajoče delovno mesto na @RTV_Slovenija, konkretno na Radio Slovenija. pic.twitter.com/ORtAB61KZk — BojanPožar (@BojanPozar) June 3, 2026

Po osmih letih dela v Bruslju je kandidirala na evropskih volitvah na listi SD in bila izvoljena za evropsko poslanko. Tam je preživela kar tri mandate, zadnjega sicer skrajšanega, ker je leta 2022 postala zunanja ministrica v Golobovi vladi. Med leti 2020 in 2024 je bila predsednica SD.

No, zlobni jeziki se sprašujejo, če jo bodo “depolitizirani” televizijci znova poslali v Bruselj za dopisnico. Trenutno to funkcijo opravlja Igor Jurič, nekaj časa je bila v Bruslju skupaj z njim tudi Mojca Širok, ki se je nato spet vrnila v Rim. Drugi pa se sprašujejo, če bo morda postala nova dopisnica iz Gaze.

Po nekaterih podatkih je Fajonova na dopustu in ne bo opravila primopredaje s svojim naslednikom Tonetom Kajzerjem, kar naj bi se zgodilo še ta teden. Predvidoma jutri bo vlada tudi izvoljena.