Verica Trstenjak postala podpredsednica Evropske akademije znanosti in umetnosti

Piše: C. R.

Pravnica Verica Trstenjak je bila v začetku marca imenovana za eno od treh podpredsednic Evropske akademije znanosti in umetnosti, je sporočila medijem. Po njenih navedbah je postala prva oseba iz Slovenije, ki je bila izvoljena na to prestižno funkcijo. Predsednik akademije je drugi mandat ostal nemški filozof in znanstvenik Klaus Mainzer.

Evropska akademija znanosti in umetnosti (European Academy of Sciences and Arts) je mednarodna akademija znanosti in umetnosti, ki združuje znanstvenike in umetnike iz celega sveta. Sedež akademije je v Salzburgu, akademija pa ima okrog 2000 članov, med njimi 39 Nobelovih nagrajencev. Člani so po navedbah Trstenjak izbrani po posebnem izbornem postopku, ki zagotavlja, da se akademiji pridružijo le najbolj mednarodno uveljavljeni znanstveniki in umetniki.

Trstenjak je članica akademije več kot pet let. Je članica v več svetovno priznanih znanstvenih združenjih in institutih (Max Planck instituti), med drugim je tudi članica mednarodne akademije znanosti Academia Europaea v Londonu.

Trstenjak od leta 2004 deluje pretežno v tujini, predava tudi na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani.

Bila je med drugim sodnica na Sodišču EU med letoma 2004 in 2006, generalna pravobranilka na Sodišču EU od 2006 do 2012 ter med letoma 2020 in 2024 članica nadzornega sveta NLB. Septembra lani je bila imenovana za članico upravnega odbora za pregled pri Evropski centralni banki (ECB).