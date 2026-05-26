Človeške ribice iz Postojnske jame, ki so se izlegle leta 2016, 30. maja letos praznujejo deset let življenja!

Piše: C. R.

Človeške ribice iz Postojnske jame, ki so se izlegle leta 2016, letos 30. maja obeležujejo 10 let življenja, sporočajo iz Postojnske jame. Fenomen, ki je hitro postal svetovna senzacija, privablja številne obiskovalce in medije z vsega sveta.

Zgodba o kateri so takrat poročali BBC, CNN, National Geographic, New York Times, The Guardian in mnogi drugi, še danes odpira nova vprašanja o znanstvenih dognanjih in super lastnostih ene najbolj skrivnostnih živali evropskega podzemlja.

V Postojnski jami so vzpostavili specializiran jamski laboratorij in v sodelovanju z raziskovalci omogočili sistematično preučevanje človeških ribic. Danes se pri njih uspešno razvija 21 zmajevih mladičev. Leglo človeških ribic iz leta 2016 predstavlja redko in izjemno priložnost za znanost. Spremljajo lahko procese, ki se sicer odvijajo globoko v podzemlju in ostajajo očem skriti.

Vodja jamskega laboratorija, Katja Dolenc Batagelj, izpostavlja etično in odgovorno skrb za človeške ribice: »Postopki so zasnovani tako, da živali vznemirijo čim manj – vse poteka hitro, sistematično in neinvazivno, saj je dobrobit živali naše temeljno vodilo.«

Zgodba je dobila svoje najlepše nadaljevanje: mladiči so danes zdravi, lepo rastejo in se nemoteno razvijajo v tišini in temi posebnega dela Postojnske jame, nedaleč od turistične poti. Živijo v velikih akvarijih po nekaj osebkov skupaj, redno jih obiskujeta le naša jamska biologa, občasno tudi biologi iz Ljubljanske univerze.

Pred kratkim so jih biologi Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ponovno obiskali in dopolnili dolgoročni niz podatkov. Mladiče so pregledali, izmerili, stehtali in fotografsko dokumentirali ter nežno odvzeli brise kože za nadaljnje analize.

Doc. dr. Lilijana Bizjak Mali, ki leglo spremlja že od začetka, je po tokratnem obisku pojasnila: »Mladiči danes merijo med 17 in 21,6 cm, tehtajo pa v povprečju od 8 do 11 gramov. Trenutno so približno na dveh tretjinah svoje končne velikosti. Nahajajo se v pozni mladostni fazi in bodo kmalu začeli vstopati v vznemirljivo fazo spolne zrelosti.«

Postojnska jama je sicer del biodiverzitetno najbogatejšega jamskega sistema na svetu: v njem živi več kot 150 pravih jamskih živali, ki živijo le v jamah in ne hodijo na površje, kar je več kot v katerikoli drugi jami na svetu.

Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame pravi: »Obiskovalci lahko prebivalce kraškega podzemlja spoznavajo tudi v našem Vivariju, svojevrstnem podzemnem živalskem vrtu, ki smo ga zasnovali v njihovem naravnem okolju. V Postojnski jami verjamemo, da se spoštovanje do narave začne z doživetjem: ko žival vidiš od blizu, jo začneš tudi razumeti in varovati.«

Zanimivosti o človeški ribici

→ prva človeška ribica je bila odkrita v Črni jami – leta 1797;

→ človeške ribice se rodijo z očmi, ki pa jih v prvih letih življenja prekrije koža;

→ lisasti vzorci na koži so njihov prepoznavni znak, podobno kot prstni odtis pri človeku; pod UV svetlobo se rumenkasto fluorescenčno svetijo;

→ genom človeške ribice je bil razvozlan leta 2019, z velikim raziskovalnim izzivom so se uspešno spopadli raziskovalci Univerze v Ljubljani, Univerze v Aarhusu na Danskem in kitajskega inštituta BGI Research;

→ pravimo jim zmajevi mladiči, ker so ljudje nekoč verjeli, da so to mladiči zmaja, ki živi v Postojnski jami, nastopajo že v stari ljudski mitologiji, s tem nazivom jih omenja tudi Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske iz leta 1689.

Vse najboljše za deset let

