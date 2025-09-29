Po hrvaških progah zapeljal prvi baterijski vlak

Piše: STA

Potnike na Hrvaškem od danes prevaža prvi baterijski vlak. Proizvedlo ga je hrvaško podjetje Končar, vozil pa bo izključno na neelektrificiranih progah. Skupna vrednost projekta, ki vključuje tudi šest polnilnic, je 17,1 milijona evrov.

Novi baterijski vlak bo vozil na relaciji Virovitica-Bjelovar, pozneje pa tudi med Splitom in Kaštelom Starim.

Ima 113 sedežev in 114 stojišč ter doseže hitrost do 120 kilometrov na uro. Za pogon uporablja baterije, ki jih bodo polnili na prav za to postavljenih polnilnicah v Bjelovarju, Virovitici, Osijeku, Varaždinu, Pulju in Splitu.

Hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT danes povedal, da lahko vlak brez dodatnega polnjenja prevozi 200 kilometrov.

Predsednik uprave Končarja Gordan Kolak je medtem izpostavil, da gre za trenutno tehnološko najsodobnejši vlak na evropskem trgu. Poudaril je, da ne povzroča izpustov, poleg baterijskega pogona pa zagotavlja tudi večjo varnost in udobje za potnike.

Hrvaške železnice trenutno razpolagajo z 68 novimi potniškimi vlaki. Od tega so jih 40 dobavili v zadnjih štirih letih, v teku pa je še nabava 21 novih vlakov, med njimi tudi baterijskih in elektro-baterijskih.