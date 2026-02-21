Opica v tokijskem živalskem vrtu postala spletna senzacija

Piše: C. R.; STA

Številni obiskovalci so se v petek zbrali v živalskem vrtu Ichikawa pri Tokiu, da bi si ogledali šestmesečno opico Punch. Mladi makak je postal spletna zvezda, potem ko je na spletnih omrežjih zaokrožil posnetek, na katerem se oklepa plišastega orangutana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posnetki mladiča, ki se je oklepal oskrbnikov in s seboj vlekel plišasto igračo orangutana, so se razširili po družbenem omrežju X ter sprožili val simpatij pod oznako #HangInTherePunch. Po poročanju japonskih medijev je mati mladiča po skotitvi junija lani zapustila, domnevno zaradi izčrpanosti.

Ichikawa Zoo explained the video of baby monkey Punch being bullied by an older monkey: “When Punch approached another baby monkey to interact, the other baby avoided him. Punch then sat down, apparently giving up, after which he was scolded and dragged by an adult monkey.” pic.twitter.com/tX8PXrdKkI — Visegrád 24 (@visegrad24) February 20, 2026

Ker se mladi japonski makaki običajno tesno oklepajo mater, da bi se počutili varne in okrepili mišice, so v živalskem vrtu poiskali nadomestilo. Punch si je izbral plišastega orangutana, ki se ga je lažje oprijel. Oskrbniki so ga nato vzgajali v nadzorovanem okolju, prejšnji mesec pa je začel postopno navajanje na vključitev v skupino.

V živalskem vrtu so sporočili, da se mladič postopno vključuje med druge opice. Več deset obiskovalcev je v petek ob ogradi navijalo zanj in ga spodbujalo, ko se je približeval drugim makakom.