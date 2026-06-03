Človeška ribica v porodnišnici

Piše: C. R.

Postojnski jami velikokrat pravijo tudi »porodnišnica človeških ribic.« Pred desetimi leti je javnost lahko prvič v živo spremljala izleganje človeške ribice. Za preživetje dragocenih malih zmajčkov je ekipa v laboratoriju skrbela noč in dan, njihovi mali akvariji pa so spominjali na jasli, zato so nas nekateri preimenovali kar v »jamsko porodnišnico”. Ob 10. rojstnem dnevu zmajčkov smo se zato odpravili v porodnišnico Postojna, jih obdarili in tako praznovali skupaj vsa rojstva.

Kaja Batagelj, prokuristka podjetja Postojnska jama d.d. je v imenu podjetja, porodnišnici predala donacijo stotih otroških bodijev, z motivom človeške ribice. Vodstvu je čestitala, ker tako lepo skrbijo za novopečene mame in družinam zaželela prijetno bivanje še naprej.

Doc. dr. Tanja Burnik Papler, direktorica porodnišnice Postojna: » V bistvu sem navdušena, kako skrbite za človeško ribico in biotsko raznovrstnost, če lahko temu tako rečem, in kako ste

se lotili tega projekta. Sem bila pa zelo vesela, da ste se spomnili na nas, da smo tudi mi lahko del tega projekta. Ravno te dni mineva 17 let, odkar sem jaz rodila prvič v tej porodnišnici in se spomnim prvih bodijev in se mi zdi, da bo to našim staršem veliko pomenilo.«

Kaja Batagelj je ob obisku pohvalila osebje, ki se vseskozi trudi, da je Postojna poleg jame znana tudi po porodnišnici. Osebno je darilo predala tudi mami, ki je v teh dneh povila fantka in dejala, da upa, da se čez nekaj let vidijo tudi na obisku pri nas, v Parku Postojnska jama.

V Parku Postojnska jama verjamemo v čudeže narave in nova rojstva. Enega najbolj posebnih smo doživeli pred natanko desetimi leti, ko se je pri nas izleglo novo leglo človeških ribic – simbol novega življenja, upanja in prihodnosti, zato letos praznujemo vsi skupaj.

Praznovali pa smo tudi digitalno, saj smo bodije podelili tudi v nagradni igri na našem Facebook in Instagram kanalu.

Z željo po širjenju znanja in vzbujanju zanimanja za človeško ribico pri mlajših generacijah, smo ob 10-letnici legla 2016 pripravili v mesecu februarju že prvo nagradno igro na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in TikTok ter posebno podstran 10 let slavnih zmajevih mladičev iz Postojnske jame, v času februarskih šolskih počitnic pa v posebni akciji nudili še družinski popust za srečanje s človeško ribico v živo v Postojnski jami in Vivariju. Akcijo bomo v letošnjem letu praznovanja še ponovili, kar bo objavljeno na naši spletni strani in socialnih omrežjih.