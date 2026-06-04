Slovenija dobiva četrto Janševo vlado: začetek nove razvojne poti

Piše: dr. Metod Berlec

Slovenija stopa v novo politično obdobje. Po tednih povolilnih usklajevanj, številnih preizkušenj in neizogibnih turbulenc je bila v drugi polovici maja podpisana koalicijska pogodba med strankami SDS, NSi, Demokrati, SLS in Fokus, predsednik SDS Janez Janša pa je bil v državnem zboru izvoljen za predsednika vlade. S tem so bili ustvarjeni pogoji, da Slovenija s potrditvijo v državnem zboru dobi četrto vlado Janeza Janše – desnosredinsko razvojno vlado, ki obljublja vrnitev k stabilnosti, odgovornosti in strateškemu razvoju države.

Do tega trenutka ni prišlo po naključju. Zahtevalo je dober volilni rezultat, predvsem pa modrost v povolilnem času, ko je bilo treba ohraniti mirne živce, politično zrelost in sposobnost povezovanja. Robert Golob tega ni zmogel. Iz relativnega zmagovalca zadnjih volitev se je prelevil v poraženca povolilnega procesa, saj mu ni uspelo oblikovati večine.

Na drugi strani je predsednik SDS ravnal kot izkušen politik in državnik. S potrpežljivostjo, premišljenostjo in jasnim občutkom za realna razmerja je skupaj s koalicijskimi partnerji pripeljal pogajanja do podpisa pogodbe, izvolitve za predsednika vlade in potrditve ministrske ekipe v državnem zboru, ki naj bi se zgodila danes. Res je, koalicijska pot ni bila brez zapletov. Zadnji viden del nesoglasij je bil povezan s kadrovskimi pričakovanji znotraj SLS. A kot je Janša poudaril v intervjuju za televizijo Nova24TV, ki ga objavljamo v nadaljevanju revije, je bilo treba gledati širšo sliko: »Če bi veljal ključ, da na enega poslanca pride eno ministrsko mesto, bi morali imeti 43 ministrstev; 28 od teh bi jih imela SDS, pa bi bilo to še vedno več ministrstev kot denimo v času izvršnega sveta. /…/ SDS ima glede na razmerja 65 odstotkov kvote, kakor pa vidite po sestavi ministrstev, je žrtvovala velik del te kvote.« Ob tem je poudaril, da vlade ne sestavljajo le ministri, temveč širok krog sposobnih ljudi, ki bodo morali prevzeti odgovornost na številnih področjih.

V pogovoru je Janša orisal pričakovanja za prihajajoči mandat: »Nobena vojna ni takšna kot prejšnja. Največja napaka je misliti, da se bodo stvari ponavljale.« Koalicijska pogodba določa jasne cilje, a izzivov bo veliko. Med prvimi nalogami nove vlade bodo vzpostavitev reda v javnih financah, priprava proračuna in rebalansa, odprava škodljivih odločitev prejšnje vlade ter ponovna vzpostavitev ugleda Slovenije v mednarodnem prostoru, ki je bil resno načet zaradi neodgovorne zunanje politike. Ugled države ni simbolična kategorija – neposredno vpliva na investicije, pogajanja v EU in gospodarsko prihodnost. Janša je bil jasen tudi glede varnosti, migracij, zdravstva, šolstva in socialnih politik. Cilj je država, v kateri bodo plače in pokojnine višje, javne storitve učinkovitejše in varnost zagotovljena ter kjer Slovenija ne bo »sprejela vsakega, ki pride čez Kolpo in reče ‘azil’«. Ob tem meni, da bo glavna politična bitka potekala v parlamentu. Po štirih izgubljenih letih je pred Slovenijo priložnost, da se vrne na pot razvoja, stabilnosti in povrnitve mednarodnega ugleda.