Alen Salihović: Odhajajoča oblast še vedno ne razume sporočila volitev

Alen Salihović, urednik in novinar:

“Namesto dostojanstvenega sprejema volilnega rezultata spremljamo aktivacijo vseh mogočih vzvodov za destabilizacijo nove večine. Po dobrih dveh mesecih od volitev nekateri že odkrito govorijo o rušenju rezultatov, protestih, pritiskih in ustvarjanju izrednih razmer.

Aktivirajo se ulice, aktivirajo se omrežja, aktivira se del medijskega aparata. Kot da demokracija velja samo takrat, ko zmagajo “naši”. Ko pa zmaga druga stran, se začne govor o nevarnosti, fašizmu, koncu demokracije in podobnih floskulah, ki smo jih poslušali že neštetokrat.

Najhuje pri vsem pa je, da Robert Golob očitno še vedno ne dojema, da je zgodbe konec. Volitve so bile jasne. Ljudje so povedali svoje. Namesto samorefleksije pa danes poslušamo razlage, kako so za poraz krivi mediji, opozicija, družbena omrežja ali kdorkoli drug.

Ne. Za poraz je kriva aroganca oblasti, občutek nedotakljivosti in popolna izguba stika z realnim življenjem ljudi.”

Vir: Radio Ognjišče