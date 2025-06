Od njegovega mašniškega posvečenja mineva že 65 let

Piše: G. B.

Marsikdo se še spomni, da smo lani decembra objavili intervju z župnikom v Krškem prelatom Alfonzom Grojzdekom. Konec junija bo minilo 65 let od njegovega duhovniškega posvečenja.

Rodil se je leta 1933 v Župeči vasi v župniji Cerklje ob Krki kot prvorojenec v kasneje številni družini. V času druge svetovne vojne je bil skupaj z družino prisilno izseljen v Nemčijo in Francijo. Po vrnitvi v domovino leta 1945 je kot dijak malega semenišča najprej obiskoval Klasično gimnazijo v Ljubljani, komunistična oblast pa je malo semenišče razpustila in je moral šolanje nadaljevati v Brežicah.

Po odsluženem vojaškem roku v Sarajevu je odšel v ljubljansko semenišče, leta 1960 pa je bil posvečen v duhovnika. Prve mesece duhovniške službe je preživel pri rojaku Stanislavu Leniču, takrat župniku v Sodražici, ki je kasneje postal pomožni škof. Nato je sledilo nekaj mesecev službe v bližnji Ribnici in nato kaplanska leta v Zagorju. V župniji Sodražica in Zagorje ob Savi se je nato vrnil kot župnik, leta 1977 pa je postal župnik v Škofji Loki, kjer je ostal do leta 1994. Dve leti je deloval kot duhovni pomočnik v župniji Kranj-Šmartin, nato pa enajst let v župniji Križe pri Tržiču. Leta 2007 je postal župnik v Krškem.

Leta 2020 je praznoval biseromašni jubilej, lani pa 90 let življenja. Ob biseromašnem jubileju je izdal knjigo »Biserni spomini«.

