(MISEL ZA PRAZNIK) Jezusov varuh, ki je zvesto nosil križ vsakdanjosti

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 1,16.18-21,24): Jakob je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož, Jožef, pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel.

Lahko smo hvaležni papežu Frančišku, ki je svetega Jožefa dejansko vtkal v središče bogoslužja Cerkve, sedaj je namreč omenjen v vseh evharističnim molitvah. In to je tudi neko znamenje časa. Čeprav v samem evangeliju ne najdemo niti enega izgovorjenega citata, ki bi ga lahko pripisali sv. Jožefu, lahko rečemo, da je bil prav Jezusov varuh tisti, ki je dejansko prispeval k liku Jezusa, kot ga poznamo iz evangelija. Na prvi pogled skromen rokodelec, tesar, ki pa je bil kraljevskega rodu in potomec kralja Davida, kar bi se marsikomu zdelo čudno. A navsezadnje je bil tudi David, kot bomo lahko brali in poslušali v jutrišnjem prvem berilu, doma iz skromne pastirske družine. In to sploh ne prvorojenec, ampak najmlajši. Po Božjem posegu pa je nato postal kralj. Preroki so napovedovali, da bo Mesija, maziljenec, izšel iz potomstva kralja Davida. In res je bil Jožef pravno priznan kot Jezusov oče, čeprav je tudi res, da se je sveta družina po povratku iz begunstva v Egiptu naselila v Nazaretu – tam, kjer se je vse začelo, namreč angelovo oznanilo Mariji. Kot vemo, so Jezusa zato vsi poznali kot Nazarečana in celo Jezus sam se nikoli ni skliceval na rojstvo v Betlehemu, niti na Davidovo potomstvo, da bi pismoukom dokazoval, da je res Mesija.

Več TUKAJ.