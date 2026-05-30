Pijavka, ki neposredno od državljanov “cuza” milijone

Piše: N. Bo. (Nova24tv)

Nevladnik Goran Forbici je v četrtkovi oddaji Tarča udrihal po zasebni iniciativi v zdravstvu in besedno napadel davčnega strokovnjaka Ivana Simiča – pri tem pa je sam velik proračunski porabnik. “Odprite podjetje, začnite delat, začnite garat, ne pa sedet na nekem denarju, ki vam pada z neba,” mu je svetoval Simič.

Predsednik sveta RTV Slovenija Goran Forbici je namreč tudi vodja Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Ta center je, kot je na omrežju X opozoril ekonomist Matej Lahovnik, “pocuzal preko 3 milijone iz proračuna, aprila, pred odhodom Goloba, so jim nakazali že 320 tisoč evrov. Z davki delovnih ljudi financirajo njihove politične aktiviste.”

Kot je razvidno iz Erarja, je CNVOS aprila letos dobil 333.628,36 evra, vsega skupaj pa (od leta 2016) 3.225.929,69 evra. Največja financerja sta ministrstvo za javno upravo (1.345.641,63 in 1.046.265,68 evra) in Republika Slovenija (651.605,54 evra).

“K vam se bo stekal javni denar”

V oddaji Tarča, v kateri so ocenjevali sestavljanje nove ministrske ekipe, so se dotaknili tudi interventnega zakona za razvoj Slovenije, pri čemer sta se sporekla Forbici in Simič. Forbici je namreč trdil, da ta zakon želi preseliti denar iz javnega v zasebno, tudi iz javnih bolnišnic v zasebne klinike, s tem pa “daje temeljno podlago za sistemsko korupcijo”. Pri tem je Simiču očital, da se spreneveda, da še ne moremo napovedati rezultatov interventnega zakona: “Med drugim je ne nazadnje solastnik in direktor zasebne zdravstvene klinike.” “Ta zakon je neposredno darilo temu, odslej se bo očitno k vam stekal tudi javni denar,” je Forbici očital Simiču.

Simič je opozoril, da pri takšnem napadanju komunikacija ni več možna, “to je že vse porušeno”. Poudaril je, da nevladne organizacije financira gospodarstvo. “Torej mi jih financiramo in zaradi tega mislim, da je zadnji, ki se lahko na to temo oglaša. Če pa bo kar koli financiralo zdravstvo, bo financiralo opravljene storitve, bo financiralo zmanjšanje čakalnih vrst. Mi se danes ne ukvarjamo s tem, koliko ljudi umre v čakalnih vrstah, mi se ukvarjamo s tem, ker se bojimo, da bo nekdo v zasebni kliniki ali pa kjer koli nekomu pomagal, da bo preživel.”

“To je laž, lažete v kamere”

“Gospod Simič, nevladnih organizacij vi zagotovo ne plačujete, vaše podjetje ustvarja izgubo, mislim, da je trenutna akumulirana izguba 700.000 evrov,” je nadaljeval Forbici. In odgovor Simiča: “Dobro bi bilo, če bi gospod zagnal kakšen posel, da bi videl, koliko je vlaganja. Jaz imam tudi druga podjetja, ki imajo več 100.000 evrov dobička. In zaradi tega tako govoriti – to je laž, lažete v kamere. Preverili bi vsa podjetja in bi videli, kako je to narejeno in koliko je dobička v drugih podjetjih. Jaz vam priporočam: pojdite na Ajpes, odprite podjetje, začnite delat, začnite garat, ne pa sedet na nekem denarju, ki vam pada z neba.”

Potem je Simič na omrežju X še sporočil, da so njegova podjetja v letu 2025 plačala več kot 950.000 evrov davkov in prispevkov, in da bo podrobnejša pojasnila objavil na svojem blogu, ko bo prejel letna poročila od Zavoda CNOVS.

“Osnovno vprašanje, zakaj lahko Forbici Goran prejme letno 618,56 milijonov iz proračuna in to za nekaj kar jih veliko ne razume, zasebna klinika pa za zdravljenje pacientov, to je za opravljeno delo, ne sme prejeti nekaj tisoč evrov iz zdravstvene blagajne,” je še zapisal Simič. Pri tem se 618,56 milijona evrov nanaša na celoten nevladni sektor.