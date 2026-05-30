Odločni Romuni: Romunija zaprla ruski konzulat in izgnala konzula

Piše: Vančo K. Tegov

Romunski predsednik Nicușor Dan je po včerajšnji seji Sveta za nacionalno varnost napovedal zaprtje generalnega konzulata Ruske federacije v Konstanci ter izgon ruskega konzula, poroča televizija Digi24.

Seja Sveta je potekala potem, ko je ruski brezpilotni letalnik zadel stanovanjsko stavbo v mestu Galați, vzhodno od moldavsko-ukrajinske meje. V eksploziji in požaru v stanovanju v 10. nadstropju je bilo ranjenih več ljudi.

»V četrtek se je zgodil resen incident, v katerem sta bila ranjena dva romunska državljana. Vsa odgovornost zanj leži na Rusiji. Generalni konzul Rusije v Konstanci je bil razglašen za persono non grata, konzulat v Konstanci pa bo zaprt,« je dejal predsednik Nicușor Dan.

Na seji so razpravljali tudi o vprašanjih civilne zaščite. »V četrtek je bil odziv zelo hiter. Minister za notranje zadeve je že obvestil o ukrepih, ki so bili sprejeti za celotno potencialno prizadeto območje, vključno s povečanjem števila osebja in drugih ukrepov. Torej smo v tej smeri pripravljeni,« je dodal romunski predsednik.

Nicușor Dan je povedal tudi, da se je o incidentu v Galațiju pogovarjal z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem. Incident je označil za »najresnejši varnostni incident na romunskem ozemlju od začetka ruske agresije na Ukrajino«

Rusom je treba pokazati »zobe«. Drugače bodo nadaljevali z preizkušanjem »obrambnih živcev « še od kater druge ukrajinske sosede. Pa tudi sam Putin potrebuje »lekcijo«.