Mineva 25 let od smrti duhovnega arhitekta romarskega svetišča v Medžugorju

Piše: Blagovest.si

Za romarje v Medžugorje je pater Slavko Barbarić znano ime. Vse od začetka prikazovanj je skoraj dvajset let služil romarjem in oblikoval to romarsko svetišče.

Rodil se je 11. marca 1946 v Dragićni, nedaleč stran od Medžugorja. Osnovno šolo je obiskoval v Čerinu, kjer je bil tudi sedež župnije, kjer je bil krščen. Zgodaj mu je umrl oče. Po končani osnovni šoli ga je župnik p. Umberto Lončar priporočil frančiškanskemu redu kot primernega kandidata. Obiskoval je jezuitsko gimnazijo v Dubrovniku, nato pa je odšel v noviciat v Humcu. Kasneje je študiral teologijo v Sarajevu in Schwazu na Tirolskem. V duhovnika je bil posvečen 19. decembra 1971.

Leta 1973 je naredil magisterij v Gradcu. Od 1973 do 1978 je deloval kot kaplan v Čapljini. V tem času je postal eden glavnih organizatorjev mladinske pastorale, med drugim je organiziral festival za mlade v Širokem Brijegu. Nato je spet odšel na študij. Leta 1982 je v Freiburgu dosegel doktorat iz religijske pedagogike. Vmes so se začela Marijina prikazovanja v Medžugorju, že jeseni 1981 je p. Slavko obiskal Medžugorje in se seznanil z vidci. Leta 1982 je v Medžugorju po končanem doktoratu postal kaplan. Od leta 1984 do 1990 je sicer vmes služil v Mostarju, Humcu in Blagaju, a je vedno ostal povezan z Medžugorjem, leta 1990 pa se je spet vrnil tja.

Pogosto je vodil večerno bogoslužje, molil molitve za ozdravljenje na duši in telesu, blagoslavljal nabožne predmete in informiral romarje o vsem, kar se dogaja v Medžgorju. Tekoče je govoril kar nekaj svetovnih jezikov, ki so mu omogočili sporazumevanje s praktično vsemi jezikovnimi skupinami, s katerimi se je srečeval pri svojem pastoralnem delu. V ranih jutranjih urah se je vzpenjal na Križevac in tam molil in meditiral. Ob povratku je po poti pobiral odpadke in smeti in tako redno vzdrževal čistočo. Nekaj dni pred svojo smrtjo se je sestal z županom občine Čitluk in se z njim dogovoril o zidavi novega doma za ostarele in obnemogle. V svoji oporoki je želel, da ljudje namesto vencev in sveč dajo svoj dar za pomoč otrokom-sirotam, ki so izgubili starše med vojno v Bosni in Hercegovini za skupnost Majčino selo. Bil je soustanovitelj radia Marija v Italiji, ki se je kasneje razširil po celi Evropi in ZDA. Vsakega 25. v mesecu je z veliko ljubeznijo, strokovnostjo in navdušenjem komentiral sporočilo, ki ga Marija daje celemu svetu po vidkinji Mariji Pavlovič-Lunetti.

