Štrukelj grozi s tožbo: Rad bi skril svoje odlične dohodke

Sindikalist Branimir Štrukelj, ki že desetletja kritizira “bogataše”, “kapital” in “razbremenitve višjih plač”, je v resnici človek z zajetnimi prejemki in velikim vplivom. Noče pa, da se o tem javno govori. Če se, zagrozi s tožbo.

To se je zgodilo spletnemu portalu Zanima.me – v podkastu Tedenski Safari so med drugim spregovorili o tem “večnem sindikalistu”, nato pa so zaradi velikega zanimanja javnosti pripravili še naročniški podkast Safari Special. V njem sta Mirko Mayer in Peter Merše razkrila prihodke Branimirja Štruklja — dolgoletnega prvega moža SVIZ, člana Državnega sveta RS in nadzornika v Modri zavarovalnici.

Seštevek njegovih javno znanih prihodkov sta ocenila na okoli 9.500 evrov bruto mesečno oziroma približno 115.000 evrov bruto letno.

“Duševne bolečine”

“V teh dneh pa prejmemo petstranski odvetniški zahtevek pred tožbo, ki nam ga je v Štrukljevem imenu poslala Odvetniška družba Peternel,” je na portalu Zanima.me zapisal direktor portala Igor Vovk. “V dopisu, datiranem 25. 5. 2026, nam sindikalistov odvetnik očita ‘osebno in poklicno diskreditacijo’ in s tem protipraven poseg v pravico do časti in dobrega imena njegove stranke, ter nas poziva, da najkasneje v treh dneh s portala Zanima.me odstranimo prispevek z naslovom ‘Dvoličnost Branimirja Štruklja: razkrivamo prihodke, vpliv in kapitalsko ozadje večnega sindikalista (Safari Special)’.” Če tega ne bodo storili, sledijo tožba za sodno varstvo osebnostnih pravic, denarna odškodnina za “duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti”, objava sodbe na stroške portala, denarna kazen za vsak dan zamude in kazenska ovadba zoper avtorja ter odgovornega urednika zaradi suma kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po 160. členu KZ-1. Prispevka, pravi Vovk, ne bodo umaknili.

Seštevek Štrukljevih prihodkov

V Safariju Special so za naročnike po besedah Vovka sešteli javno dostopne številke, ki so jih medtem potrdile tudi uradne institucije in so zdaj uradne; v članku so objavili tudi nekatere dokumente.

Skupni izračun Štrukljevih prihodkov: – 57. plačni razred na SVIZ — po Štrukljevi lastni javni izjavi na 24UR Zvečer, z dodatki za delovno dobo okoli 6.800 EUR bruto mesečno. – Državni svet RS — 17.780,19 EUR bruto v letu 2025, kar znese približno 1.500 EUR bruto mesečno. – Modra zavarovalnica, nadzorni svet — 14.825 EUR v letu 2025, oziroma približno 1.235 EUR bruto mesečno. Skupaj: približno 9.500 do 9.700 EUR bruto mesečno. Okoli 115.000 EUR bruto letno.

“To je realnost človeka, ki javno govori proti ‘elitam’ in ‘razbremenitvam vrha plačne lestvice’. To so številke, ki jih Branimir Štrukelj v petih straneh odvetniškega dopisa ni izpodbil niti z enim samim podatkom. Safarija Special zato ne bomo umaknili,” je še zapisal Vovk.

