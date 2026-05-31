(PREJELI SMO) Ob 38. obletnici afere JBTZ

Piše: A. K. V. Danes mineva 38 let od začetka procesa proti četverici oz. afere JBTZ, ko se spominjamo enega ključnih trenutkov nastajanja demokratične in samostojne Slovenije.

Dogodki spomladi 1988 so močno zaznamovali slovensko zgodovino ter odprli prostor javni razpravi o človekovih pravicah, svobodi govora, delovanju pravne države in demokraciji. Proces proti četverici JBTZ — Janez Janša, Ivan Borštner, David Tasić in Franci Zavrl — je sprožil množične odzive javnosti. Odpor zoper represijo v okviru Odbora za varstvo človekovih pravic je združil Slovenijo in postavil temelje njene demokratične prihodnosti.

Ob tej obletnici se s spoštovanjem spominjamo tudi Davida Tasića, ki je s svojim izjemnim pogumom in držo zaznamoval tisti čas. V zgodovino bo ostal zapisan kot pomemben člen v zgodbi prehoda v demokracijo in samostojno državo.