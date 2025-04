(GLOSA) Sezona striženja (medijskih) ovac

Piše: Gašper Blažič

Slovenija je res zanimiva država. V njej je namreč marsikaj postavljeno na glavo. Imamo prorežimske medije, ki odpuščajo prorežimske novinarje. Menda zaradi zmanjševanja stroškov.

Zadeva je tako žgoča, da je celo glavna sindikalistka z Večera postala ime tedna na Valu 202, niti rekorder Domen Prevc ji ni mogel do živega. Nato pa se oglasi še najbolj »kisel« med novinarji (ne, ni Zgaga, če ste tega mislili) in komentira zadnje odslovitve novinarjev, češ da vse skupaj je »brezjajčno«. Čakajte malo, kdo je tukaj »brez jajc«? Sam ne bi rekel, da je to ravno slavni smetarski baron Martin Odlazek. Ampak, pazite, ta tip ima jajca, če je kljuboval socialistični mentaliteti med režimskimi pionirčki in kurirčki ter nekatere od njih kratko in malo zabrisal v smeti.

Verjetno mediji iz naše nekdanje »širše domovine« (tj. Titolandije) že poročajo, da se na Večeru in še kje »događa odlazak novinara«. S tem ubijejo dve muhi na en mah: opišejo dogajanje in hkrati razkrinkajo krivca za to. Lahko bi tudi poročali o tem, da je sezona striženja ovac že v polnem teku. Prvovrstna runska volna, vam rečem. Zato ima Bojan Požar prav, ko pravi, da nikar ne pričakujte kakšne stavke na Večeru. Tega filma pač ne boste videli. Odlazkovi namreč dobro vedo, kdaj je treba nabrusiti brivnike za »šišanje« in kako motivirati ovce, da nastavijo hrbte ne glede na njihovo sicer pregovorno nergaško beketanje.

Sicer pa, ko tovrstne ovce iz medijskega sveta začnejo klicati na pomoč politike, potem veste, da je vrag vzel šalo. Domen Prevc lahko skoči pol kilometra daleč, pa zato še vedno ne bo dovolj konkurenčen na nacionalnem radiu. Medtem ko bodo za afero Litijska odgovarjali neki uradniki. Politiki pač ne. To je Slovenija, kot si jo je pred več kot stoletjem zamislil Ivan Cankar v drami Hlapci …