(GLOSA) RoberTina pač ne pozna vudu lutk

Piše: Gašper Blažič

Bolj ko pišem o povezavah našega Roberta s papežem, manj mi je jasno.

Zadnjič sem sicer že omenil, da je Robiju spodletelo, da bi postal papež, ker je to funkcijo zasedel neki drugi Robert, ki je precej drugačnega značaja kot njegov slavni slovenski soimenjak. Ta ima sicer po naključju isti priimek kot priljubljeni duhovnik mlade generacije.

Ampak naš slavni Robi je vendarle uresničil otroške sanje in ubil dve muhi na en mah. Najprej se je v soju medjskih žarometov poklonil krsti papeža Frančiška, nato pa se je srečal z novim papežem Leonom XIV. Seveda v spremstvu ljubice Tine Gaber. In sta na drugem obisku Vatikana v manj kot mesecu dni spet uvrstila Slovenijo na svetovni zemljevid slave. Ker jima je v nasprotju z vsemi drugimi političnimi in kronanimi glavami uspelo scimprati skupaj eno res koristno dobrodelno akcijo za otroke z rakom. Zato sta s seboj imela plišaste igračke, ki naj bi jih papež blagoslovil.

Ali se je vmes znašla tudi kakšna vudu lutka, ne vem, predvidevam pa, da ima naš najbolj znani estradniško-politični par vsaj toliko soli v glavi, da vesta tudi kaj o tem, kaj se lahko zgodi, ko prvi eksorcist sveta (to je papež) blagoslovi nekaj, kar je v domeni »onega tam spodaj«. Verjetno bi prišlo do kakšnih neprijetnih manifestacij. Imam pa na sumu, da je naš Robi vendarle malo pomešal imena in si je domišljal, da ima pred seboj Ludvika XIV. (in ne Leona z isto številko), znamenitega nadutega sončnega kralja torej, ki se je tako rekoč identificiral s celotno državo in predstavlja model, po katerem se ravna naš pregrešno dragi (in Gen-I-alni) premier.

Sicer pa, dan pred obiskom Vatikana je Robi v Volčjem Potoku slovesno naznanil, da se ne namerava odreči kraljevanju, ker je njegovo kraljevsko poslanstvo božansko. Ali ga je papež mazilil za kralja, pa za zdaj še ni znano.