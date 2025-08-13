(GLOSA) Retuširano telo Roberta Goloba

Piše: Gašper Blažič

Morda nekateri poznate tisto zgodbo, kako so med drugo svetovno vojno komunistični obveščevalci »spedenali« obremenilno fotografijo Jaroslava Kiklja, ki naj bi dokazovala njegovo grešno bratenje z okupatorjem.

Seveda ni bilo težko ugotoviti, da je bil to ponaredek, ki je za nazaj upravičeval umor. Takratna tehnologija pač še ni omogočala t. i. globokih ponaredkov. Danes je to mogoče, še posebej ob razvoju umetne inteligence, ki ti lahko fotografijo ali videoposnetek ustrezno popravi tako, da ti odvzame denimo pivski trebuh in ti popravi manj želene telesne poteze.

Menda se je tako zgodilo tudi Robertu Golobu. Ko je namreč na portalu Necenzurirano gledal fotografije z odprtja kopališča v Vevčah (nekaj smo o tem napisali že v prejšnji številki), samega sebe skoraj ni prepoznal. In glej ga, zlomka, celo Tina se je strinjala s tem. Ni mu pa predlagala opustitve »švinglanja« pri kulinaričnih navadah, uživanja živalskega mesa takrat torej, ko te nihče ne vidi. Če te že po naključju fotografira kakšen nepovabljen vsiljivec, mu umetna inteligenca na kraju samem »popravi« fotografije tako, da bo na krožniku videl samo kuhano zelenjavo, čeprav bo prisegal, da je na lastne oči videl škampe.

Tako je pač, umetna inteligenca dela čudeže. Lahko prikaže, da so naše avtoceste prazne in normalno prevozne tudi takrat, ko so na njih kolone. Vse to kaže, da smo v naši državi tehnološko tako napredni, da lahko tudi drugim državam prodajamo novo različico Potemkinovih vasi in cesarjevih novih oblačil. Tehnološke finte z navidezno resničnostjo so že zastarele in jih lahko odpeljejo le še na odpad.

Vseeno pa predlagam, da kadar boste v medijih zasledili Roberta z mišicami v slogu Arnolda Schwarzeneggerja, pojdite raje gledat premierja v živo. Kajti tudi če bi bili z njim na kavi in bi vam rekel, da sneži, se najprej, preden pogledate skozi okno, raje prepričajte, ali vam v kavo ni zamešal kakšne opojne substance …