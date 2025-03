(GLOSA) Pručka in nitka v Izraelu

Piše: Gašper Blažič

Oni dan je v javnost prišla novica, da so izraelski varnostni organi onemogočili vstop v državo dvema slovenskima poslancema Evropskega parlamenta. To naj bi bila Irena Joveva in Matjaž Nemec.

No, izkazalo se je, da ni bilo čisto tako, menda naj bi ju bili spustili v državo, a naj bi ju bili ob prihodu precej »trdo prijeli«. Verjetno je bilo precej »šlatanja«, ker so se morali najprej prepričati, ali ne gre morda za predstavnice katere od Hamasovih celic na Zahodu.

Dandanes se nikoli ne ve, saj poznamo tudi teroriste v kravatah. Morda je Mosad dobil obvestilo, da prihajajo Nemci. Tisti iz časa druge svetovne vojne. In so morali zato ukrepati, saj je precej podobnosti med tistimi Nemci, ki so takrat preganjali Jude, ter današnjimi podporniki svobodne in neodvisne Palestine, ki prisega na svetlo tradicijo jeruzalemskega muftija Mohammada Amin al-Husseinija, ki je menda imel zelo rad takrat najbolj učinkovitega evropskega politika – tistega s prečko in brčicami, ki sliši na ime Dolfe.

Toda varnostniki menda genocidne države Izrael so ostali praznih rok, če so pri Matjažu in Ireni iskali orožje. Verjetno jim je uspelo najti samo dva rekvizita: pručko in nitko za kosilnico. Toda to dvoje v Jeruzalemu ni potrebno, ker je trave bolj malo, tamkajšnji prebivalci pa naj bi bili v povprečju nekoliko nižji od Evropejcev. Ireni torej ne bo treba stopati na pručko. Tako kot to ni bilo treba Milanu Kučanu, ko je še hodil na obisk k staremu prijatelju Šimonu Peresu.

Čeprav je, to je treba priznati, Milan malo cviknil, ko so mu za božič leta 1999 v oddaji »Res je« podtaknili ne samo Peresa, ampak tudi orožarja Josepha Harela. Tako da ne vem, kaj je takrat vedela Miša Molk. Vem pa to, da je Miša podobno kot Matjaž in Irena zaveznica Palestine. Pa Dana International gor ali dol …